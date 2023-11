Scuola: l’ambiente in un’ottica di economia circolare

Parte il tour di “Idee in circolo” per promuovere pratiche di cittadinanza attiva legate al rispetto e alla tutela dell’ambiente in un’ottica di economia circolare

Il tour realizzato da Moige – Movimento Italiano Genitori è parte integrante del progetto Facciamo Circolare realizzato da ISPRA – Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che fornisce la sua competenza su raccolta differenziata e spreco alimentare, temi chiave del progetto, in collaborazione e con il finanziamento del MIMIT – Ministero delle imprese e del made in Italy.

È rivolto a cittadini, imprese, associazioni, scuole e nasce da una visione chiara: per fare azioni concrete e utili serve fare squadra, lavorare in rete e motivare le persone al cambiamento che parte dai piccoli gesti quotidiani.

Il tour coinvolgerà 1.716 bambini e ragazzi, 3.432 genitori e 62 docenti di 19 scuole primarie e secondarie di I grado del territorio nazionale in 4 Regioni: Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia, nel corso degli incontri a scuola, un esperto Moige svolgerà attività formative sull’ambiente per sviluppare competenze di problem solving e acquisire nuove skills sull’importanza della sostenibilità ambientale e promuovere stili di vita green.

L’iniziativa prevede inoltre formazione dedicata a docenti e studenti, laboratori interattivi e un incontro di restituzione finale online nel corso del quale bambini e ragazzi degli Istituti coinvolti presenteranno le loro soluzioni ambientali, frutto delle conoscenze apprese grazie al progetto.

Sebbene ci sia una maggiore sensibilità per le tematiche ambientali, poi ampliata dal coinvolgimento dei cittadini nelle politiche di sostenibilità e sviluppo, emergono ancora delle forti lacune nella promozione dell’educazione ambientale, soprattutto all’interno degli Istituti scolastici del territorio nazionale.

“Abbiamo la responsabilità di proteggere e preservare il nostro pianeta per le generazioni future”, ha dichiarato Antonio Affinita, direttore generale del MOIGE – Movimento Italiano Genitori, “con il progetto “Idee in Circolo” vogliamo incoraggiare un comportamento consapevole e responsabile che promuova la sostenibilità ambientale e che possa essere un modello per le comunità locali.”