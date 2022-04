Nuovi trend in cucina per Pasqua 2022

“Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi” recita così il noto detto popolare secondo cui le festività pasquali sono accompagnate dalla leggerezza, dalla voglia di gite all’aperto con gli amici o la famiglia allargata, complice la stagione primaverile. Ma con l’arrivo delle festività pasquali che cosa interessa veramente agli Italiani?

HelloFresh, il rivoluzionario servizio di kit ricette a domicilio lanciato da metà ottobre in Italia e già leader affermato a livello globale, ha esplorato le tendenze di ricerca su Google in riferimento alla Pasqua e le varie keyword correlate, sapendo bene quanto Internet sia sempre più fonte di informazioni e spunti pratici, soprattutto per chi ha fretta ed è a corto di idee.

“Se da un lato non stupiscono i grandi volumi di ricerche su auguri originali, decorazioni a tema, oppure sulle immancabili uova – che si tratti di quelle al cioccolato o della divertente caccia per i piccoli – sono ben 165.000 le ricerche relative a ‘menù di Pasqua’ – afferma Marine Faurie, Managing Director & Chief Marketing Officer di HelloFresh Italia – Questo dato riflette chiaramente quanto sia importante per gli Italiani l’ispirazione su cosa cucinare per vivere questa festività a regola d’arte, portando onore alla tavola e lasciando tutti gli ospiti soddisfatti. Perciò il nostro team di culinary expert si è impegnato a studiare dei piatti pasquali originali, ma in grado di rispondere alle esigenze più varie”.

Andando più nel dettaglio, se per i dolci e gli antipasti sembra primeggiare la tradizione con keyword che spopolano tra pastiera napoletana, colomba, casatiello e torta pasqualina, la voglia di osare si concentra sulle ricerche di ricette per i primi (5500) e i secondi (3800). HelloFresh diventa così il perfetto alleato in cucina.

Accogliendo il desiderio degli italiani di dare un twist al proprio menù pasquale, magari lasciandosi alle spalle l’ansia da prestazione in cucina, il team di culinary expert di HelloFresh accende l’entusiasmo del palato proponendo un primo piatto di ravioli alla borragine di Albenga su crema verde di spinaci e basilico con pancetta croccante.

Una proposta saporita e completa: i ravioli sono orchestrati in un equilibrio perfetto tra le proteine sapide della pancetta e la dolcezza della crema verde a base di scalogno, patate gialle e spinaci baby, rigorosamente di stagione. Verdure, queste ultime, che proprio in primavera aumentano la concentrazione delle preziose sostanze antiossidanti in essi contenute, e quindi un vero toccasana per il benessere fisico.

Stupire con questo piatto è facile e veloce. Con 6 facili step di preparazione, le semplicissime schede illustrative, presenti in tutte le box HelloFresh, rendono chiunque in grado di cucinare questo piatto gustoso in circa 30 minuti e sorprendere i propri commensali.

Un ulteriore trend emerso dalle keyword di ricerca degli italiani scardina la tradizione culinaria che anni fa vedeva protagonisti della tavola agnelli e conigli, rivelando un interesse sempre maggiore per le ricette vegetariane. Negli ultimi 4 anni sono aumentate del 40% le ricerche correlate a “menù di Pasqua vegetariano” e, solo nel 2021, sono stati circa 12.000 i risultati complessivi delle ricerche aventi come keyword “vegetariano per Pasqua”.

“Il nostro servizio offre sempre la possibilità di personalizzare la propria box di ricette a domicilio e scegliere tra 4 differenti tipologie di menù: Famiglia, Carne & Pesce, Vegetariano e Conta-Calorie. – Dichiara Marine Faurie, Managing Director & Chief Marketing Officer di HelloFresh Italia – In occasione di una festività così sentita come la Pasqua, i nostri culinary expert, sempre attenti alla varietà di gusti, hanno proposto uno speciale piatto gourmet 100% vegetariano, che concilia il desiderio di un piatto sfizioso con una scelta alimentare ben precisa”.

Ecco la proposta per il secondo di Pasqua vegetariano: la bistecca di cavolfiore affumicato con salsa verde e yogurt. Una ricetta decisamente saporita grazie agli ingredienti di prima qualità e al mix sapiente di spezie, erbe e aromi. Studiato da HelloFresh appositamente per dare un’alternativa gustosa e “meat-free”, questo piatto riassume tutto il piacere della convivialità a tavola con chi si ama.

Salvi gli agnelli e i conigli a Pasqua, a riconferma di questo crescente trend, gli italiani hanno dichiarato di voler utilizzare sempre di più ingredienti freschi e stagionali (70%), includendo un maggior numero di verdure nelle proprie ricette (27%) – con la possibilità di migliorare le abitudini culinarie sperimentando nuovi tipi di cucina tutto l’anno (32%).

Qualità, flessibilità, ispirazione e varietà sono alla base del servizio personalizzabile di HelloFresh, che ha a cuore anche le esigenze del pianeta. Le box con gli ingredienti pre-porzionati nelle giuste quantità aiutano a evitare gli sprechi alimentari. Inoltre, tutte le materie prime sono approvvigionate sulla base delle richieste degli utenti e, nell’impegno costante verso un consumo responsabile, HelloFresh promuove pratiche sostenibili, usando prevalentemente materiali riciclabili per il confezionamento e nelle quantità indispensabili per garantire la freschezza e la sicurezza degli ingredienti.

