Comune di Firenze con The Social Hub, nasce Rewind Festival

The Social Hub, Gruppo europeo leader nell’ospitalità ibrida, aderisce a Firenze per il Clima, il progetto ideato dal Comune di Firenze con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini riguardo le problematiche legate ai cambiamenti ambientali e partecipare alla definizione di una strategia per il raggiungimento della neutralità climatica.

L’iniziativa, in linea con l’impegno di The Social Hub nel voler contribuire a creare una società migliore per tutti, ha dato vita al Rewind Festival: un evento di tre giorni interamente dedicato alla sostenibilità e la transizione ecologica.

Dal 5 al 7 aprile presso The Social Hub in viale Lavagnini, 70-72, Firenze, si terranno attività pensate per i più piccoli, talk e workshop con l’obiettivo di educare circa i mutamenti climatici e agire insieme per affrontare la grande sfida ambientale.

Con il patrocinio del Comune di Firenze, la prima edizione del Rewind Festival vedrà un calendario ricco di iniziative e la partecipazione di ospiti d’eccezione impegnati per avere un impatto positivo sulla società e sul mondo, come Treedom – la prima piattaforma che permette di piantare alberi in tutto il mondo e seguirne la crescita – e Federica Gasbarro – scelta dalle Nazioni Unite e dal Governo italiano per rappresentare i giovani italiani nei lavori di pre-COP26.

“Rewind Festival fa parte di una serie di appuntamenti che più di 100 realtà, che hanno aderito al nostro progetto ‘Firenze per il clima’, stanno promuovendo per proporre azioni per accrescere consapevolezza e diffondere conoscenza sulla sostenibilità e sulla lotta ai cambiamenti climatici con tanti appuntamenti variegati, dall’arte alla scienza alla tecnologia. Siamo molto contenti di questa bellissima risposta della città e invitiamo tutti a partecipare” commenta Andrea Giorgio, Assessore Ambiente e Transizione Ecologica Comune di Firenze

“L’adesione a Firenze per il Clima conferma e prosegue il nostro impegno nel voler contribuire a costruire un mondo migliore per tutti, un obiettivo che possiamo raggiungere solo con uno sforzo collettivo. Ed è con questa ambizione che nasce Rewind Festival: con il patrocinio del Comune di Firenze vogliamo fare la nostra parte per sensibilizzare la comunità circa il cambiamento climatico e avere un approccio più ecologico” continua Michael Giuliano, Regional Director of Operations The Social Hub Italia.

Di seguito il programma completo

VENERDÌ, 5 APRILE

Dalle 16:00 – 19:00 Quiz e giochi Alia – Servizi Ambientali: azienda che si occupa dei servizi ambientali e della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Toscana centrale, la cui missione è sviluppare progetti di economia circolare e creare un ecosistema urbano sostenibile.

Dalle 17:30 – 19:30 “Il mio amico Orso” attività per bambine e bambini di tutte le età con Floor Robert, artista, disegnatrice, performer e regista per inQuanto teatro e FamigliaFuchè, per sensibilizzare i più piccoli e i loro genitori al non spreco, utilizzare quello che si ha e non comprare nuovo; saranno utilizzati materiali riciclati per realizzare un orso polare.

Dalle 18:00 – 19:30 Talk session con:

MOAconcept: brand fiorentino di urban footwear e società benefit, fondata da Matteo Tugliani con l’obiettivo di sensibilizzare i consumatori grazie a design unici e materiali ecosostenibili.

Rifò: fondata nel 2017 grazie a una campagna d crowdfunding con la missione di rendere più sostenibile l’industria della moda e ridurne l’impatto ambientale tramita la #Rifoluton, un progetto di raccolta e riciclo di jeans, per dare loro nuova vita.

This Unique: startup che offre servizi in abbonamento per l’acquisto di prodotti mestruali compostabili, non irritanti e in cotone organico 100% e sostenibili che, contrariamente agli assorbenti tradizionali che necessitano di 500 anni, si degradano in sei mesi.

RE-CIG®: prima e unica azienda di raccolta di mozziconi di sigaretta autorizzata in Italia e in Europa, che trasforma, attraverso soluzioni sostenibili, i mozziconi di sigaretta riciclati in materiale plastico utilizzabile per produrre nuovi oggetti.

Treedom: la prima piattaforma creata per supportare la piantumazione di alberi a distanza e seguire online la storia del progetto. Dalla sua fondazione, nel 2010 proprio a Firenze, Treedom ha piantato più di 4.000.000 di alberi in Africa, America Latina, Asia e Italia, supportando contadini locali che hanno potuto godere di benefici ambientali, sociali ed economici.

Treedom fa parte dal 2014 delle Certified B Corporations, il network di imprese che si contraddistinguono per elevate performance ambientali e sociali.

Cyclologica: realtà che si occupa di trasporto e consegne ultimo miglio e realizzazione di progetti di logistica urbana per B2C e B2B a Firenze, grazie a cargo bike e veicoli ecologici.

Alia – Servizi Ambientali: azienda che si occupa dei servizi ambientali e della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Toscana centrale, la cui missione è sviluppare progetti di economia circolare e creare un ecosistema urbano sostenibile.

Recivu: ha realizzato una piattaforma di fatturazione online per permettere a commercianti di inviare ai propri clienti uno scontrino digitale, riducendo l’uso di carta e migliorando la customer experience.

Infine, Aperto, studio di comunicazione di Firenze, e Dieci, media agency, porteranno sul palco del Rewind Festival “Climatico”, un contest pensato a giovani imprenditori che si dedicano alla salvaguardia dell’ambiente, attraverso cui dare loro un’opportunità unica per investire sul territorio e ottenere un supporto professionale per la costruzione di una brand identity solida.

Dalle 19:30 aperitivo e intrattenimento a cura di Bioritmo, la cui mission è promuovere il ritmo della vita in sintonia tra uomo e natura, che, grazie alla collaborazione con aziende agricole e di trasformazione locali, proporrà esperienze di gusto uniche per gli avventori.

Dalle 21:00 – 22:00 Workshop per imparare a piantare e prendersi cura delle proprie piante di casa con Bea, appassionata ed esperta di botanica domestica.

SABATO, 6 APRILE

Dalle 16:00 – 18:00 – Workshop di jeans upcycling per dare nuova vita a vecchi capi d’abbigliamento con FLO Concept: cooperativa sociale che promuove un nuovo modello di fashion business per restituire fiducia e potenziare l’autonomia e le capacità di chi si trova in condizioni di fragilità economica, sociale o psicologica a Firenze.

Dalle 16:00 – 19:00 “How to recycle” un workshop realizzato in collaborazione con Alia – Servizi Ambientali per insegnare a bambini di tutte le età l’importanza di riciclare e avere un approccio sostenibile attraverso giochi e qui.

Dalle 16:30 – 19:30 “Viaggio al polo nord” per bambine e bambini di tutte le età con Robert Floor.

Dalle 18:00 – 19:00 Talk con Federica Gasbarro, biologa esperta in sostenibilità e gestione dell’energia; ha studiato all’Università Tor Vergata di Roma prima e all’Università Luigi Bocconi di Milano poi.

Impegnata in progetti di advocacy per i cambiamenti climatici e promozione dei diritti delle donne impegnate nell’ambito STEM, è stata inserita tra i 100 number one di Forbes Italia, la classifica dei giovani italiani leader del futuro 2021.

Federica si occupa di divulgazione scientifica e nel 2021, a seguito di un concorso lanciato dal Development Programme delle Nazioni Unite e dal governo italiano, è stata scelta per rappresentare i giovani italiani nei lavori di pre-COP26 (conferenza mondiale sul clima delle nazioni unite tenutasi a Glasgow) e negli eventi di Youth4Climate.

Federica sarà in dialogo con Libreria Alice.

DOMENICA, 7 APRILE

Dalle 16:00 – 19:00 Quiz e giochi con Alia – Servizi Ambientali

Dalle 16:30 – 19:30 ultimo appuntamento con “Il mio amico Orso” attività per bambine e bambini di tutte le età con Floor Robert.

Dalle 18:00 – 19:00 Talk con Giorgia Pagliuca, green influencer che vuole incoraggiare un approccio più attento e sostenibile, e Alice Pomiato, content creator, speaker e formatrice che accompagna i propri follower per uno stile di vita più ecologico, etico e consapevole.

Dalle 21:00 – 22:30 Movie Night in Libreria Alice con la visione di “Lorax – il guardiano della foresta”, adattamento cinematografico dell’omonimo libro per bambini del Dr. Seuss, che racconta di un ambientalista che cerca di salvare la foresta da un avido produttore di abbigliamento.