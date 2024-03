Apre a Civitanova la prima scuola internazionale delle Marche

La Regione Marche avrà la sua prima scuola a carattere internazionale, che si prepara ad accogliere bambini e ragazzi italiani e stranieri dai 3 ai 14 anni a partire dall’anno accademico 2024/2025. Si tratta del nuovo campus della MIS – Marche International School, scuola bilingue italiana e inglese nata dall’ambizioso investimento del Gruppo Rainbow guidato da Iginio Straffi in una struttura moderna, ecosostenibile, attrezzata e all’avanguardia che si estenderà su di un’area di 4000 mq a Civitanova Marche, in provincia di Macerata.

Si tratta della prima scuola privata non paritaria a carattere internazionale, che oltre ad ottenere il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione, ha l’obiettivo di ricevere la certificazione “Cambridge Assessment International Education” della Cambridge University. La scuola sarà inizialmente dotata di tre classi di scuola dell’infanzia, cinque di primaria e tre di scuola media, che nei prossimi anni amplierà l’offerta didattica con le classi di scuola superiore di secondo grado. Il progetto sarà arricchito da ampie zone verdi, laboratori, campo da tennis, palestre attrezzate e un residence per ospitare studenti provenienti da fuori regione o internazionali e diventare un vero e proprio campus. La struttura è studiata nel minimo dettaglio e dispone di ampie vetrate con vista sul mare, che permettono agli studenti una continua interazione visiva e percettiva con l’esterno, lo sfruttamento ottimale della luce e del riscaldamento naturali rispetto a quelli artificiali: ampi spazi interni ed esterni per stimolare la creatività e l’arricchimento personale di ogni studente.

Marche International School si basa su valori quali il bilinguismo, l’internazionalità, la multidisciplinarietà, lo sviluppo dei talenti, l’approccio inquiry-based, la creatività e la formazione in un conducive environment. Il piano di studi proposto agli studenti rispetterà le linee guida del Ministero dell’Istruzione e sarà arricchito con materie che seguono curriculum internazionali e che permettono ai bambini e ai ragazzi di esplorare concetti e tematiche di carattere mondiale.

“Civitanova è onorata di ospitare una scuola a carattere internazionale, la prima nel suo genere in tutte le Marche” – ha detto il Sindaco Fabrizio Ciarapica. “Una scuola sicuramente innovativa che aprirà le porte ad un futuro internazionale e che ben si sposa con le linee guida di questa amministrazione nei confronti dell’educazione e della formazione. Civitanova sta diventando una città sempre più attrattiva e l’apertura di questa scuola come quella di altre attività molto importanti ne sono una conferma. Ringrazio l’imprenditore Iginio Straffi per questa grande opportunità che ci consentirà di fare un salto culturale notevole, ma anche per aver scelto di investire nel futuro dei giovani attraverso l’eccellenza educativa e professionale”.

“Crediamo nei bambini e costruiamo strutture che consentano di sviluppare le competenze per il loro futuro. Il grande valore aggiunto del Made in Italy, che qui nelle Marche trova una delle regioni più produttive a livello di eccellenze mondiali, sta nel capitale umano, nelle persone: oggi abbiamo bisogno di cultura, multidisciplinarietà e capacità unite a tradizione e innovazione in modo che la qualità italiana possa aprirsi sempre più alle novità del futuro. Con la Marche International School prepariamo gli studenti ad aprirsi al panorama internazionale” – dichiara Iginio Straffi, Fondatore del Gruppo Rainbow – “La MIS va a dare un valore aggiunto ai nostri progetti didattici, nati nel 2017 con la Liberi Reggiomonte International School a Loreto, che accoglie ogni anno sempre più ragazzi”.

Alla base del percorso formativo offerto si trovano standard accademici eccellenti per massimizzare il potenziale e il talento di ciascun bambino, promuovendo lo sviluppo sia sociale che emotivo. Tante, infatti, le attività extracurriculari che gli studenti potranno svolgere direttamente all’interno del campus, che sarà arricchito anno dopo anno con tante altre facility.

Il preside James Heanley: “Sono lieto di assumere l’incarico di preside inaugurale della Marche International School. È per me un enorme privilegio essere parte di un’iniziativa così pionieristica nelle Marche, la prima nel suo genere. Accolgo questo ruolo con profondo senso di responsabilità, ma anche con fiducia e coraggio: sono consapevole di ciò che Iginio e il suo team hanno già realizzato presso la Liberi Reggiomonte International School. Grazie a loro, sono state gettate le basi per una scuola all’avanguardia, con un curriculum coinvolgente, un’ottica globale e una pedagogia basata sulla ricerca. Dotata di strutture eccezionali, di insegnanti appassionati e di un’incrollabile determinazione, la MIS aspira a creare un ambiente in cui ogni bambino sia valorizzato, ispirato e celebrato per il suo potenziale unico. Auspico la trasformazione dei giovani marchigiani in cittadini del mondo, destinati a portare prestigio e orgoglio alla nostra regione sul palcoscenico mondiale”.

Ambasciatrice d’eccezione del nuovo progetto scolastico promosso da Rainbow sarà nientemeno che Elisabetta Dami, autrice di narrativa per ragazzi, nota in tutto il mondo come mamma di Geronimo Stilton, che da anni promuove attivamente, attraverso il suo operato e il suo stile di vita, i valori universali che accompagnano la crescita e l’educazione dei più piccoli.

“Con l’amico Iginio Straffi e sua moglie Joanne Lee ci conosciamo e stimiamo da molti anni, come loro anche io ho dedicato la vita alla scrittura e al mondo dei più piccoli per una crescita in salute, rispetto delle tradizioni e promuovendo i valori e la crescita culturale. Sono onorata di essere ambasciatrice di Marche International School perché quello che narriamo nelle nostre opere si commuti in realtà. Credo molto nell’amicizia, credo molto in quello che facciamo e spero che questa iniziativa da Civitanova e dalle Marche, regione piccola ma molto conosciuta per i suoi valori e la sua cultura, possa espandersi in tutto il mondo. Lavorare in squadra è il metodo vincente che porterà al successo di questo importante progetto”.

Pensato per contribuire alla crescita dei cittadini di domani e favorire il progresso del territorio e delle comunità, il progetto MIS prevede anche l’erogazione di borse di studio per gli studenti. Le famiglie hanno già da ora la possibilità di prenotare un appuntamento con il coordinatore del progetto sul sito www.marcheinternationalschool.com.

Il primo open day è previsto per sabato 13 aprile e ne seguiranno altri nel corso dello stesso mese e di maggio. Verranno svolti laboratori didattici per conoscere il metodo didattico e sarà l’occasione per condividere il progetto e approfondire il programma scolastico con le famiglie.