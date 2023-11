DisegnAmo il futuro con immagini e testimonianze

La Fondazione Opera Don Bosco Onlus di Milano annuncia il lancio di DisegniAmo il Futuro, un progetto video straordinario, realizzato in occasione del suo decimo anniversario. Questa iniziativa, composta da 10 capitoli che sarà possibile vedere sul sito web della Fondazione, si propone di raccontare le storie di coloro che, con impegno e dedizione, hanno contribuito a plasmarne il percorso nel corso di questi primi dieci anni di attività.

I capitoli del progetto racconteranno i volti dei bambini, dei missionari, dei donatori e le missioni che hanno disegnato l’identità della Fondazione e che hanno caratterizzato la presenza dei salesiani in diverse parti del mondo. Attraverso immagini e testimonianze toccanti, il progetto si propone di narrare la storia di questi dieci anni di dedizione e compassione, offrendo uno sguardo approfondito sulla missione e sugli impatti positivi realizzati dalla Fondazione per diversi bambini e ragazzi del mondo.

Il cuore pulsante di questa iniziativa risiede nelle storie di chi ha sostenuto la Fondazione nel corso degli anni: i donatori che, con il loro generoso contributo, hanno reso possibile affiancare i salesiani in ogni progetto intrapreso. Senza la loro dedizione, la Fondazione Opera Don Bosco non avrebbe potuto raggiungere i traguardi significativi che ha ottenuto finora.

Il progetto, oltre a essere una celebrazione dei risultati ottenuti in questi primi 10 anni, mira a condividere con il pubblico il volto sorridente dei bambini che hanno beneficiato delle iniziative della Fondazione. Questo non è solo un modo per riflettere sul passato, ma anche per ispirare un futuro in cui sempre più persone si uniscano alla missione della Fondazione, a sostegno dei salesiani che offrono supporto, educazione, luoghi sicuri e beni di prima necessità, contribuendo a costruire un futuro migliore per bambini, famiglie e Paesi.

Il Presidente della Fondazione, Michele Rigamonti, in occasione di questo importante anniversario, ha raccontato la sua gratitudine per il supporto ricevuto negli ultimi dieci anni e formulando auspici per il futuro. Ha dichiarato: “Mi ricordo come abbiamo iniziato, quando mi è stato proposto di dare vita a questa Fondazione e ora siamo qui, tutti insieme a celebrare i suoi primi dieci anni, ma questo non è un traguardo, non è l’arrivo! Siamo determinati a continuare a sostenere i bambini del mondo, grazie ai nostri donatori, affrontando sfide sempre nuove insieme ai missionari e alle missionarie, per moltissimi anni ancora”.

Per restare aggiornati sul progetto e scoprire la Fondazione Opera Don Bosco Onlus è possibile visitare il sito: https://www.operadonbosco.it/