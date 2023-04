Apre il bando per la “Biennale dei Giovani Fotografi Italiani”

La FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, associazione senza fini di lucro che si prefigge lo scopo di divulgare e sostenere la fotografia su tutto il territorio nazionale, annuncia l’apertura del bando per la 8^ Biennale dei Giovani Fotografi Italiani, il concorso fotografico dedicato ai giovani under 30[1].

La Biennale, organizzata dal CIFA – Centro Italiano della Fotografia d’Autore in collaborazione con il Club Fotografico Avis Bibbiena EFI, sarà ospitata nell’ambito della 23^ edizione di FotoConfronti, manifestazione a carattere nazionale, che si svolgerà a Bibbiena (AR) dal 16/09/2023 al 17/09/2023.

I lavori selezionati saranno stampati e verranno esposti in una mostra dedicata presso il CIFA, Centro Italiano della Fotografia d’Autore di Bibbiena, dal 16/09/2023 fino al 12/11/2023. E’ inoltre prevista la realizzazione di un catalogo generale della mostra, facente parte della collana delle pubblicazioni del Centro Italiano della Fotografi a d’Autore, del quale ogni singolo autore riceverà gratuitamente 5 copie.

Scopo della Biennale, alla quale possono partecipare i giovani fotografi italiani ma anche le scuole di fotografie, è quello di fornire ai ragazzi una vetrina importante in cui mostrare i propri lavori e progetti. Infatti il Centro Italiano della Fotografia d’Autore di Bibbiena, così’ come la manifestazione fotografica Fotoconfronti, costituiscono ormai da anni un importante punto di riferimento per la fotografia italiana, un luogo di incontro e di scambio di esperienze che il Comitato Organizzativo della Biennale e la FIAF intendono mettere a disposizione di giovani emergenti che operano nel campo dell’arte fotografica.

I giovani fotografi vincitori saranno selezionati dal Comitato di Selezione della Biennale sulla base della qualità progettuale, dell’innovazione e della ricerca artistica contemporanea in relazione al tema scelto per questa edizione “Dentro e fuori. Gli spazi dell’esistenza. Visioni interiori e sguardi sul mondo”.

Esiste una dicotomia di base nell’approccio fotografico che distingue coloro che pensano alla fotografia come mezzo di autoespressione o uno specchio che riflette il ritratto dell’artista, da quelli che lo considerano un metodo di esplorazione della realtà esterna, una finestra attraverso la quale si può conoscere meglio il mondo.

“Nel proporre il tema per l’8^ Biennale dei Giovani Fotografi Italiani non abbiamo voluto suddividere la fotografia in due corpi distinti e non correlati” ha spiegato Roberto Rossi, Presidente della FIAF. “Al contrario, il modello suggerito e sui quali il Comitato di Selezione della Biennale invita i giovani a riflettere è quello di un possibile asse continuo per cui nessun progetto fotografico dovrebbe incarnare con perfetta purezza solo uno dei due motivi divergenti, entrambi gli approcci sono, infatti, parte di un’unica, affascinante e composita, visione autoriale”.

Tutti i dettagli e il regolamento completo è disponibile su: www.centrofotografia.org

[1] Possono partecipare i giovani nati a partire dal 01/01/1993.