Ancora un’opportunità per i giovani di tutta Europa offerta da Artigianato e Palazzo.

Da oggi è online il bando “Blogs & Crafts Europe 2023” a supporto della creatività giovanile in uno scenario internazionale.

Il bando dà la possibilità a dieci artigiani under 35, selezionati da un’apposita Giuria, di partecipare gratuitamente alla XIX edizione di Artigianato e Palazzo, riuniti nell’area dedicata delle rinascimentali Scuderie di Palazzo Corsini (Firenze Giardino Corsini 15/17 settembre 2023).

Un’occasione unica per poter raccontare le loro storie che nascono dalla passione, dal talento e dalla capacità di innovazione.

Ma non solo, il concorso è rivolto anche a influencer e talent – sensibili ai temi dell’artigianato, lifestyle, moda e turismo – invitati a raccontare la Mostra attraverso contenuti testuali e multimediali.

Ai selezionati sarà data ospitalità dal gruppo Starhotels.

“Questo Bando ha rappresentato negli anni, per i nostri giovani “crafts”, l’occasione di trovare nuove opportunità di lavoro e di sviluppare sinergie tra di loro negli ambiti più disparati. E per tutti gli altri espositori, uno stimolo a rinnovarsi non rinnegando la priopria storia e a non guardare con diffidenza i linguaggi del mondo contemporaneo”, sottolineano gli organizzatori Sabina Corsini e Neri Torrigiani.

“Blogs & Crafts Europe 2023″è rivolto a tutti i giovani artigiani dei paesi europei, grazie alla collaborazione con il World Crafts Council Europe.

Per promuovere e valorizzare l’artigianato e il Made in Italy si rinnova la collaborazione della Fondazione Ferragamo che darà l’opportunità ai vincitori del contest di visitare l’Archivio della Salvatore Ferragamo, custode della tradizione dell’azienda e di quella artigianalità tanto cara al fondatore della maison nota in tutto il mondo.

Gli interessati dovranno inviare la candidatura dal form online dal sito www.artigianatoepalazzo.it. con scadenza 26 maggio per gli artigiani e 14 luglio per influencer e talent.