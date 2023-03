Il 20 marzo si celebra in tutto il mondo la Giornata della Felicità, istituita dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) per difendere il diritto di tutti ad essere felici.

Ma cosa fa star bene gli italiani, quali sono le attività che più hanno un impatto positivo sul nostro stato d’animo? Se lo è chiesto HelloFresh.it, il rivoluzionario servizio di box ricette a domicilio che ha commissionato a tal proposito una ricerca[1] per comprendere cosa ci fa stare bene.

Felicità e benessere passano dalla tavola

A occupare un posto di rilievo nel cuore degli italiani spicca il piacere legato alla buona tavola: le emozioni sprigionate dai cibi che più ci piacciono rendono felici il 53% del campione – più della metà degli intervistati.

Il dato acquista ancora più significato se si pensa che per gli italiani mangiare è un fondamentale momento di convivialità, una vera e propria occasione di socialità e incontro da sperimentare con famigliari e amici, per il 61% degli intervistati.

Se è comprovato quindi che per gli italiani mangiare in buona compagnia è tra i principali piaceri della vita, HelloFresh.it ha altresì indagato quali sono i cibi che ci fanno sentire più felici.

Emerge una decisa tendenza a optare per quei cibi che ci consentono di seguire un regime alimentare equilibrato, nell’ottica di migliorare il nostro benessere. Per il 61% del campione infatti prediligere cibi salutari, freschi e di stagione rende più felici e la principale motivazione (per il 78%) sono gli effetti positivi sul nostro corpo come farci sentire più energici, donandoci le forze necessarie per fare tutto ciò che amiamo.

Dieta mediterranea come ingrediente della felicità

HelloFresh.it conferma anche come la dieta mediterranea sia la base per la felicità. In ordine di preferenza, i cibi che fanno sentire più felici sono: la pasta (per il 52% degli intervistati), i formaggi (per il 44%), la frutta (43%), la verdura (32%).

Scelte che denotano un grande interesse per sapori semplici e ingredienti naturali; in particolare gli aspetti presi maggiormente in considerazione – quando si tratta di cibi che fanno stare bene – sono la freschezza (per il 70% degli intervistati), seguita dalla qualità (65%) e dalla stagionalità (64%).

Circa la metà degli italiani considera, inoltre, un cibo salutare quando è ricco di vitamine (45%). A conferma di questi dati, l’82% degli italiani dichiara che la frutta e la verdura di stagione invogliano a mangiare in modo sano.

“Siamo particolarmente entusiasti nel fotografare, con questa nuova ricerca, uno spaccato d’Italia attento a un’alimentazione di qualità e bilanciata, al punto da ritenerla fondamento imprescindibile per il proprio benessere – commenta Giulietta Arioli, Responsabile dello sviluppo prodotto, ingredienti e ricette di HelloFresh Italia – In sintonia con questa tendenza, il nostro servizio di meal-kit delivery propone ai propri clienti 17 nuove ricette ogni settimana, rigorosamente all’insegna della varietà e della semplicità di realizzazione in modo da poter pianificare settimanalmente i propri menù con praticità. Inoltre, in virtù di un interesse crescente nei confronti di prodotti freschi e di stagione, abbiamo lanciato da poco l’opzione Frutta Extra, un’attenta selezione, proveniente direttamente da produttori fidati, che permette di mettere in tavola – con una piccola maggiorazione al prezzo della box settimanale – una dose extra di vitamine pratiche e pronte da gustare”.

Il valore del tempo condiviso, anche non a tavola

Se da un lato i pasti assumono un ruolo di spicco nella routine quotidiana anche per la spensieratezza che portano, dall’altro gli italiani hanno riscoperto il valore del tempo con nuove priorità, imparando che la felicità risiede nelle piccole cose, inclusa la libertà di dedicarsi a ciò che si ama.

Al primo posto tra le attività che rendono felici – per il 66% degli intervistati – svetta viaggiare, seguito al secondo e al terzo posto – rispettivamente per il 64% e 57% degli intervistati – dal desiderio di trascorrere del tempo in famiglia e con gli amici, a conferma che essere felici significa il piacere di trascorrere un’esperienza condivisa e conviviale.

[1] Fonte: Sondaggio di YouGov Italia su un campione di 1034 intervistati.