Un nuovo Dottorato Internazionale per formare i futuri leader della sostenibilità

Lunedì 19 dicembre 2022, alle ore 14.00, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (via Accademia Albertina 13, Torino) sarà presentato il nuovo Dottorato Internazionale di Ricerca in Sustainable development and cooperation (SustNet), che ha l’obiettivo di formare i futuri leader della sostenibilità capaci di proporre soluzioni per il raggiungimento del benessere globale. All’incontro interverranno Harilala Andriamaniraka, ProRettore e Direttore della Scuola di Dottorato dell’Università di Antananarivo (Madagascar), Brigitte Bezandry, Direttrice del Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique e Olfa Zeribi, Direttrice Regionale dell’Europa Occidentale dell’Agence Universitaire de la Francophonie.

Il dottorato, coordinato dalla Prof.ssa Cristina Giacoma, vede il coinvolgimento di 13 dipartimenti dell’Università di Torino, 5 dipartimenti dell’Università del Piemonte Orientale e della Facoltà di Scienze dell’Ecole Supériore Science Agronomique dell’Università di Antananarivo. SustNet ha avviato il potenziamento di una rete nazionale e internazionale di formazione e ricerca di alto livello che prevede lo studio dei processi tecnologici, economici, culturali, biologici ed ecosistemici per promuovere lo sviluppo del territorio portandolo a una dimensione internazionale e sovranazionale, condurre azioni concrete in aree in via di sviluppo o modificare dinamiche poco sostenibili o non equamente fruibili.

Le molteplici applicazioni pratiche del dottorato, tra le quali molte sviluppate in co-tutela e stretta collaborazione con Enti e organizzazioni partner, si declinano in tre principali macroaree:

-Sostenibilità delle Interazioni attività antropiche-ambiente, tramite la valorizzazione delle risorse naturali e delle pratiche culturali tradizionali e la creazione di impatti positivi sul rapporto tra sfera naturale e sfera sociale;

-Sicurezza alimentare e trasformazione sostenibile dei prodotti alimentari, tramite lo sviluppo della tecnologia proprietaria e sostenibilità della produzione primaria;

-“One health” e sviluppo socio-emozionale sostenibile, tramite non solo lo sviluppo della sostenibilità sociale per far fronte e cercare soluzioni a problemi ambientali, sociali ed economici, ma anche il miglioramento della vita di tutte le specie tramite indicatori non invasivi per lo sviluppo di pratiche etiche e sostenibili e lo sviluppo di un’educazione sostenibile creando ambienti educativi reali e virtuali.

-Il dottorato SustNet contribuisce allo sviluppo sostenibile del territorio e lo porta in una dimensione internazionale che mira alla visione di una comunità accademica interconnessa a livello europeo ed extraeuropeo (Africa, Caraibi e Pacifico), promuovendo un quadro di cooperazione innovativo.

Avvalendosi di un contributo accademico di livello mondiale e contribuendo alla formazione dei leader della sostenibilità di domani, gli Enti e le organizzazioni partner potranno fruire di un’obiettività e un rigore non ottenibili mediante le tradizionali consulenze, consentendo di accelerare i progressi nel campo della sostenibilità e di assumere una posizione di leadership nel settore.