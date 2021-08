Un ricettario per Ferragosto completamente a base vegetale

Si stima che 72.000 bambini siano arrivati nella capitale afgana, Kabul, negli ultimi giorni dopo essere fuggiti dalle loro case a causa dell’ondata di violenza. Secondo Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, molti minori vivono per strada, in tende di […]