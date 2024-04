Bologna Children’s Book Fair, traduzione in cinese del libro di Geronimo Stilton dedicato a Marco Polo

Firmato alla Bologna Children’s Book Fair un importante accordo tra Atlantyca Entertainment, l’editore cinese 21 Century Publishing Group, in collaborazione con l’Istituto di Cultura italiano a Pechino, per la traduzione dall’italiano al cinese e la pubblicazione del libro in due volumi dedicato a Marco Polo.

In occasione delle celebrazioni dei 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo, Atlantyca Entertainment e l’editore cinese 21 Century Publishing Group, in collaborazione con l’Istituto di Cultura italiano a Pechino, hanno scelto la Bologna Children’s Book Fair, il più importante appuntamento dell’editoria per ragazzi in Italia, per annunciare la prossima pubblicazione in lingua cinese del libro in due volumi di Geronimo Stilton dedicato a Marco Polo. Si tratta di un’importante operazione editoriale che farà conoscere ai bambini cinesi la figura del celebre mercante-viaggiatore veneziano che per primo ha aperto la strada dello scambio culturale tra l’Italia e la Cina.

Narratore d’eccezione Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo, che 21 Century ha lanciato in Cina 15 anni fa portandolo ai 16 milioni di copie vendute.

Durante l’evento si è svolta la cerimonia di firma dell’accordo tra Atlantyca e l’editore cinese 21 Century Publishing Group per la pubblicazione dall’italiano al cinese del libro in due volumi di Geronimo Stilton dedicato a Marco Polo e l’accordo con l’Istituto di Cultura di Pechino, ideatore del progetto, per il sostegno per la traduzione dall’italiano al cinese.

Tale progetto editoriale si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dalla Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Rete diplomatica italiana in Cina per celebrare i 700 anni dalla morte del viaggiatore-mercante veneziano; una figura da sempre iconica nei rapporti tra Italia e Cina.

Sono intervenuti all’evento: Claudia Mazzucco – CEO di ATLANTYCA ENTERTAINEMENT, Ms MIN Rong (闵容) – Vice Presidente 21st Century Publishing Group, il Dottor Federico Roberto Antonelli – Direttore “Chiara Fama” dell’Istituto Italiano di Cultura di Pechino, Ms Chen Hui 陈晖 北京师范大学文学院 – Professoressa di lingua e letteratura cinese presso l’Università normale di Pechino, Zhao Haiyun ( 赵海云 中宣部进出口管理局副局长) – Vice Direttore Generale dell’Amministrazione per l’editoria cinese e la Consigliera Simona Battiloro – Capo Ufficio IV della DGDP direzione generale Diplomazia Pubblica e Culturale del MAECI.

Con la presenza tra il pubblico di Mr XIONG Chi江西出版传媒集团代表团团长,江西教育出版社社长,熊炽 Presidente della Jiangxi Education Publishing House e leader di Jiangxi Publishing & Media Group e Mr Zhang Ming Zhou – Executive Director of China Publishing Association – (张明舟, 国际儿童读物联盟前任主席、生命树文化促进中心理事长).

Tra le analoghe iniziative di sostegno per la traduzione dall’italiano al cinese da parte dell’ l’Istituto di Cultura di Pechino si segnala l’operazione editoriale “1000 meraviglie in blu” progetto speciale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, realizzato da Edizioni Piemme-Mondadori Libri, in collaborazione con Atlantyca per le versioni internazionali, di cui l’editore cinese 21 Century annuncerà la pubblicazione in cinese semplificato il 9 aprile sempre presso la Bologna International Bookfair.