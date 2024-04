Il Padiglione dell’Oman alla Biennale di Venezia

Il Sultanato dell’Oman ha ufficialmente svelato il suo secondo padiglione nazionale alla 60. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia. La mostra, intitolata Malath-Haven, si svolgerà dal 20 aprile al 24 novembre 2024.

Curata dall’artista e gallerista Alia Al Farsi, l’allestimento inaugurale a Venezia presenta nuove opere d’arte di celebri artisti contemporanei omaniti quali la stessa Alia Al Farsi, Ali Al Jabri, Essa Al Mufarji, Sarah Al Olaqi e Adham Al Farsi.

In linea con il tema della Biennale Arte di quest’anno, Stranieri Ovunque, gli artisti, provenienti da vari contesti, si riuniscono per trasmettere l’essenza dell’eredità multiculturale dell’Oman.

Sua Eccellenza Sayyid Saeed Al Busaidi, Commissario, Sottosegretario per il Ministero della Cultura, dello Sport e della Gioventù, ha dichiarato: “Siamo lieti di tornare in questa incantevole città per la seconda volta, mostrando il ricco patrimonio artistico della nostra nazione. Il nostro progetto proporrà un insieme vario di opere d’arte contemporanea create da talentuosi artisti omaniti. Inoltre, il Ministero si impegna a promuovere lo sviluppo artistico a livello nazionale attraverso vari programmi in linea con l’Esposizione di Venezia. La partecipazione del Sultanato dell’Oman all’Esposizione Internazionale d’Arte riveste un’importanza significativa all’interno del quadro del dialogo interculturale e della diversità dell’interazione umana.”

Alia Al Farsi, Curatrice del Padiglione del Sultanato dell’Oman alla 60. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, ha detto: “I quattro artisti selezionati che rappresentano il Sultanato dell’Oman alla 60. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia hanno ciascuno apportato contributi degni di nota e lodevoli alle loro comunità, rivitalizzando efficacemente la scena artistica contemporanea dell’Oman durante le loro carriere. Il loro impatto si estende oltre i loro sforzi artistici, servendo da ispirazione per le nuove generazioni di artisti.”