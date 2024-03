Il 6 aprile è il Carbonara Day, conosciuto e celebrato in tutto il mondo dal 2017 per promuovere il Made in Italy attraverso la cultura culinaria. In occasione di questo evento, Trainline, l’app leader per la prenotazione di treni e pullman e TheFork, la piattaforma di prenotazione di ristoranti leader in Europa, si uniscono per guidare i viaggiatori alla scoperta dei migliori ristoranti di carbonara a Roma e rendere la pianificazione del viaggio verso la Capitale quanto più semplice e conveniente possibile.

Le stazioni ferroviarie rappresentano da sempre luoghi di transito e sosta e quattro sono le maggiori stazioni di Roma, la città eterna, punto di contatto tra nord e sud Italia, meta di storia, arte e luoghi dove scoprire la variegata cultura gastronomica, riconosciuta nel mondo tra le eccellenze del Bel Paese. Non è un caso che, secondo i dati[1] Trainline le stazioni di Roma siano le più gettonate dai turisti inglesi, spagnoli, francesi, tedeschi e americani, posizionandosi in cima al podio anche rispetto a città come Napoli e Firenze.

Le stazioni da dove partire per gustare la migliore carbonara in città

Secondo i dati di una ricerca SWG[2] commissionata da Trainline, il treno oggi è percepito dal 64% dei rispondenti come il mezzo di trasporto preferito per i viaggi di piacere, incluse le gite in giornata. Perché quindi non acquistare un biglietto e fare un salto a Roma per una capatina alla scoperta delle migliori carbonare in città? Grazie ai treni ad alta velocità, risulta sempre più semplice raggiungere la capitale: Roma è collegata molto bene a Milano, su questa tratta ci sono normalmente ben 48 treni al giorno e il treno più veloce da Milano Centrale a Roma Termini impiega solo 2 ore e 50 minuti. La distanza in treno tra Bologna e Roma si copre in circa 2 ore, mentre i 232 km che separano Firenze da Roma sono percorribili in meno di 2. Napoli-Roma è la tratta più vicina, con solo 1 ora di treno, consente di passare dalla cucina partenopea alla scoperta delle meraviglie culinarie della Capitale.

11 ristoranti dove provare la migliore carbonara a Roma

Roma Termini

La stazione di Roma Termini, al centro di Roma in piazza dei Cinquecento, è la principale stazione ferroviaria della città, la maggiore d’Italia con i suoi 32 binari e la quinta in Europa per traffico passeggeri. Nei pressi di questa stazione ci sono moltissimi posti che propongono la carbonara tra cui:

Culinaria – A soli 250 metri dalla stazione, questo locale intimo e moderno offre una carbonara classica preparata dallo chef Giuseppe Rubano, con trent’anni di esperienza.

Ristorante Mino – Storico ristorante-pizzeria situato nei pressi della Stazione Termini, propone piatti tipici della cucina romana, tra cui le celebri mezze maniche alla carbonara

Roma Tiburtina

Roma Tiburtina è la seconda stazione ferroviaria della Capitale per volume e tipologia di traffico, con circa 500 treni al giorno, 140 mila transiti giornalieri e 51 milioni di utenti l’anno. Qui c’è un piccolo fregio artistico da scoprire: la lastra commemorativa dedicata a Camillo Benso Conte di Cavour, a cui è dedicata la stazione, posta nell’Atrio Nomentano. Questa stazione, crocevia tra linee di autobus urbani e interurbani e di treni che collegano numerose direttrici, potrebbe essere una tappa per molti. Anche qui, oltre alla stazione stessa, è possibile scoprire carbonare imperdibili come:

Bistrot Cerere – Un breve tragitto a piedi dalla stazione porta a questo accogliente ristorante, dove è possibile gustare spaghetti alla carbonara preparati al momento.

Ristorante Strada Romana – A soli 5 minuti di cammino dalla stazione, questo ristorante minimalista offre una combinazione eccezionale di tradizione e innovazione, inclusa la proposta di spaghetti alla carbonara.

Roma Ostiense

Terza stazione della capitale per numero di passeggeri dopo Termini e Tiburtina, la stazione di Roma Ostiense, prende il nome dal quartiere in cui sorge e fu inaugurata nel 1940 su progetto dell’architetto Roberto Narducci. Terzo scalo, ma non certo terza stazione per quanto riguarda i ristoranti che la circondano. Anche qui infatti, tra tradizione e innovazione si può gustare la carbonara presso le osterie locali come:

Osteria Lecri – Questa osteria colorata e luminosa offre un’ampia selezione di piatti tipici della tradizione romana, tra cui lo spaghettone alla carbonara.

Osteria San Giorgio – a 15 minuti di passeggiata dalla stazione, questo accogliente ristorante propone una variazione della carbonara arricchita da rinomate scaglie di tartufo.

Roma Trastevere

Il quartiere Trastevere è considerato uno dei più belli della città di Roma. Ubicato sulla riva occidentale del fiume Tevere, qui si trovano alcuni dei monumenti più spettacolari della città, prime fra tutte le chiese di Santa Maria in Trastevere e quelle di Santa Cecilia e San Crisogono. Inoltre, situata in Piazza Biondo Flavio, c’è anche l’omonima stazione eretta nel 1911, che vede circa 5 milioni di passeggeri l’anno. Qui si vive davvero l’atmosfera romana, che si ritrova a tavola alla scoperta della carbonara.

Romaneria Porta Portese – A meno di 10 minuti dalla stazione, questo locale rustico offre l’autenticità della cucina romana, con la carbonara come regina indiscussa.

Ristorante Osteria del Piatto – situato a breve distanza dalla stazione, questo ristorante dallo stile shabby offre una vasta gamma di piatti tradizionali e innovativi, tra cui la carbonara servita con rigatoni.

Per coloro che si recheranno a Roma per trascorrere una giornata o un weekend intero alla scoperta della capitale e dei relativi piatti, non si possono non segnalare i ristoranti dove gustare le migliori carbonare di Roma[3]. In particolare, sul podio troviamo:

Sphaeristerium – Nome e ambiente ricercato per il ristorante non lontano dal Pantheon che propone una cucina mediterranea basata su materie prime accuratamente selezionate. Qui a distinguersi sono le mezzemaniche alla carbonara dello chef Fabiano Pieri.

Grazia & Graziella – Nel cuore di Roma, vicino alla fermata della metro Furio Camillo, c’è un bel ristorante che unisce tradizione romana e un pizzico di creatività. Qui la carbonara è servita direttamente nella padella con il tonnarello, pasta fresca lunga, tipica della cucina laziale.

Sellero & Ventresca Due – Locale ampio, dall’aspetto rustico, offre piatti assolutamente tipici della cultura gastronomica romana e per loro la carbonara è una vera e propria religione e infatti hanno ottenuto diversi riconoscimenti che lo attestano.

La breve guida costruita da Trainline e TheFork suggerisce dove prenotare per scoprire le migliori carbonare della capitale. Una volta scelto il posto giusto a Roma, nei pressi di una stazione o in pieno centro, qualunque sia la città di partenza, l’app di Trainline permette di comparare e acquistare i biglietti per treni e pullman in modo semplice e veloce ed è disponibile gratuitamente per i dispositivi iOS e Android