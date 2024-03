Aqua Film Festival 2024, due concorsi di cortometraggi

In occasione del World Water Day, giornata dedicata al primo elemento, l’acqua, indetto dall’ONU il prossimo 22 marzo, Eleonora Vallone, direttrice artistica di Aqua Film Festival sarà ospite a Roma presso il Teatro Olimpico sul palco di AQUAE!, evento di divulgazione scientifica promosso dall’Università di Roma Foro Italico e dall’Autorità di Bacino dell’Appennino Centrale. “È nata una sinergia virtuosa tra le due organizzazioni – sottolinea Vallone – con iniziative nel reciproco desiderio di sensibilizzare le giovani generazioni sul valore dell’acqua, bene prezioso da proteggere, rispettare e valorizzare.”

Infatti tutte le scuole secondarie di secondo grado presenti ad Aquae! saranno invitate a partecipare al festival nella sezione Aqua& Students e verranno proiettati in anteprima alcuni video in concorso su ‘Acqua e Pace’, tema scelto dall’Onu per la prossima Giornata Mondiale dell’Acqua organizzata da Manuela Trombetta.

Aqua Film Festival è la rassegna internazionale per lavori dedicati al tema dell’acqua organizzata dall’Associazione Culturale no profit UNIVERSI AQUA, giunta all’ottava edizione e che si terrà alla Casa del Cinema di Roma e su Mymovies dal 6 al 9 giugno 2024. Il festival, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, nato con scopi ambientalistici, sociali e di valorizzazione del territorio, seleziona cortometraggi di qualunque genere e nazionalità incentrati sulla tematica dell’Acqua e del territorio, brevi film capaci di interpretare, attraverso il linguaggio del cinema, gli aspetti sociali, ecologici, culturali, naturalistici e artistici di questo straordinario e vitale elemento. Proiezioni di film e grandi storie legate alla sostenibilità ambientale e cultura del festival diretto e fondato da Eleonora Vallone – pittrice, stilista, autrice, attrice di cinema, televisione e teatro, giornalista ed esperta di metodologie salutistiche in acqua.

Scadono, intanto, l’11 aprile 2024, i termini ultimi per partecipare ai bandi a iscrizione gratuita dell’Aqua Film Festival 2024. Il regolamento integrale sul sito https://aquafilmfestival.org/il-concorso/bando-e-regolamento/

Aqua Film Festival si articola in due concorsi di cortometraggi internazionali: uno di corti della durata massima di 25 minuti, e uno di cortini della durata massima di 3 minuti (titoli di coda non compresi), entrambi ispirati all’ACQUA e alla SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE. Grazie alla collaborazione intrapresa con le Scuole e con le Università, Aqua Film Festival aperto un concorso parallelo a quello ufficiale, denominato AQUA & STUDENTS, che avrà come protagonisti cortini (massimo 3 minuti) realizzati dagli allievi di scuole ed università di tutto il mondo. I cortini potranno essere realizzati con smartphone e dovranno avere come protagonista assoluta L’ACQUA in tutte le sue forme e funzionalità. Per le iscrizioni: https://aquafilmfestival.org/il-concorso/aqua-students/

Quindi, il concorso parallelo AQUA & COOKING, dedicato alle video ricette (di massimo 3 minuti) che interpretano una cucina sostenibile, sia per la provenienza dei prodotti che per la creatività della pietanza.

La Giuria assegnerà i seguenti Premi:

PREMIO “SORELLA AQUA” Miglior Corto ( durata max 25 minuti ) premio al miglior film, quale regia, sceneggiatura, montaggio , interpretazione e tematica dedicata alla importanza dell’ACQUA

PREMIO “SORELLA AQUA” Miglior Cortino ( durata massima 3 minuti) Premio al miglior cortino, quale regia, sceneggiatura, montaggio, interpretazione e tematica sintetizzata dedicata alla importanza dell’ACQUA

Sono, inoltre, previste Menzioni Speciali che andranno ai corti o cortini che meglio interpretano i sottotemi del Festival sempre ispirati dall’acqua:

Menzione speciale AQUA & AMBIENTE – miglior documentario: la Menzione andrà al corto o cortino di genere documentaristico che meglio ha saputo descrivere l’importanza dell’acqua e della sua salute ai fini della tutela e del rispetto dell’Ambiente.

Menzione speciale AQUA & TURISMO – sarà assegnata al miglior film corto o cortino che coniughi ed esalti il turismo e la sostenibilità ambientale, con un’attenzione speciale al viaggio.

Menzione speciale AQUA & ISOLA: sarà assegnata al corto o cortino che meglio ha saputo rappresentare l’Isola, o le Isole, a cui si è ispirato. La Menzione sarà consegnata da ANCIM – Associazione Nazionale dei Comuni delle Isole Minori.

Menzione speciale AQUA & ANIMATION: verrà attribuita al miglior corto o cortino che si sarà distinto tra gli altri per l’utilizzo sapiente delle ormai varie tecniche di animazione, dal cartoon, allo stop motion, o alla graphic novel, ecc..

Menzione speciale AQUA & THRILLER: andrà al corto o cortino di genere giallo, poliziesco o thriller, che attraverso l’utilizzo dell’acqua avrà espresso al meglio questa tematica.

Menzione speciale AQUA & MUSIC: sarà assegnata al corto o cortino che meglio ha saputo rappresentare l’acqua e il mare attraverso videoclip musicali.

Menzione speciale AQUA & ANIMALS: L’acqua (come per l’uomo) rappresenta l’elemento più importante affinché gli animali possano eseguire tutti i processi previsti dal loro organismo, fondamentali per il loro sviluppo fisico e mentale, per la loro crescita e rinforzare le difese immunitarie. Il tema è aperto a tutti i film su animali acquatici e non, nel loro rapporto con l’acqua.

Sarà possibile anche diventare un Aqua Supporter contribuendo agli importanti scopi di difesa del nostro ambiente, su cui è improntata l’ Associazione ETS no profit UNIVERSI AQUA. L’Associazione organizza questo Festival per gli scopi statutari e altre iniziative di volontariato.

L’edizione 2024 del’Aqua Film Festival ha – ad ora – ricevuto il Patrocino del Comune di Roma – Assessorato alla Cultura, del CONI, dell’UNESCO World Water Assessment Program, dell’UNIMED – Mediterranean Universities Union e del Consolato Onorario del Principato di Monaco a Firenze.