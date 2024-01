In viaggio verso il futuro, progetto gratuito di formazione online

“ITac@ – In viaggio verso il futuro” è l’innovativo progetto gratuito di formazione online, potenziamento delle soft skills individuali e inserimento lavorativo per lo sviluppo delle competenze digitali e il miglioramento della condizione occupazionale di donne, italiane e straniere, tra i 18 e i 50 anni.

I percorsi formativi in corso contano, ad oggi, 104 partecipanti che hanno superato la fase di selezione: 49 stanno frequentando i corsi di informatica base, 13 i corsi di programmazione, 31 il percorso No Code Low Code e 11 il corso React. Tutte stanno già frequentando o si accingono ad iniziare i corsi di soft skills e conoscenza del mercato del lavoro. A partire dal 20 gennaio le prime 3 iscritte termineranno la fase di apprendimento in aula e faranno gli assessment finali per poter accedere agli inserimenti lavorativi dalla piattaforma Pickme. Entro la fine di gennaio, saranno 20 circa le persone in fase di inserimento lavorativo.

A gennaio, inoltre, partiranno gli ultimi corsi online, gratuiti e modulabili, di Formazione Base IT, per acquisire competenze specifiche nell’uso di Excel, Word e PowerPoint (avvio: 24 gennaio, mercoledì ore 18-20 e sabato ore 9-13) e Programmazione per imparare i fondamenti della programmazione: codice html, CSS, Java Script per acquisire competenze nella scrittura di codice per la gestione di applicazioni semplici (avvio: 22 gennaio, lunedì e giovedì ore 10-12). I percorsi includono 40 ore di formazione obbligatoria sulle soft skills e la conoscenza del mercato del lavoro, un tutor dedicato e il supporto di un coach IT ed un coach motivazionale, individuali, per tutta la durata della formazione. Sarà obbligatorio aver frequentato il 75% delle ore di lezione per essere inseriti nel successivo programma di inserimento lavorativo. Dopo il percorso formativo, le partecipanti saranno infatti aiutate attivamente ed individualmente nella ricerca del lavoro, sia tramite il network delle associazioni partner, sia attraverso la piattaforma PickMe di incontro domanda e offerta di posizioni lavorative.

ITac@ – In viaggio verso il futuro, un progetto selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, è un percorso di formazione e inserimento lavorativo totalmente gratuito e personalizzato su più livelli con l’obiettivo di migliorare la condizione occupazionale femminile, attraverso lo sviluppo delle competenze digitali e trasversali di donne di età compresa tra i 18 e i 50 anni (con particolare attenzione alle categorie fragili delle migranti, delle donne escluse dal mercato del lavoro o a rischio di perderlo). ITac@ nasce dalla collaborazione tra il mondo non profit di ISF, COPE e CIAC e quello profit rappresentato da Impactskills, Mygrants e Intesys, uniti dal comune obiettivo di massimizzare le competenze delle beneficiarie, rendendole più autonome e accompagnandole verso un upgrade della loro condizione.