Giovani: 12 percorsi di orientamento gratuiti

Preparare le giovani generazioni a orientarsi in un mondo del lavoro sempre più mutevole, tecnologizzato e flessibile. È questo l’obiettivo di “WonderWhat – Orientarsi nel futuro” (www.wonderwhat.it), la piattaforma dedicata alla Generazione Z e realizzata dall’ente formatore certificato La Fabbrica, società benefit e agenzia di comunicazione educativa associata al network UNA, che propone ben 12 percorsi di orientamento gratuiti e accessibili a tutti, costruiti in partnership con aziende che credono nel valore della formazione e investono nello sviluppo del capitale umano.

I corsi verranno presentati il prossimo 5 dicembre (17:00-18:00) durante il webinar Orientamento attivo e PCTO: opportunità e risorse per docenti, organizzato in collaborazione con ASNOR, l’Associazione Nazionale Orientatori. L’incontro, in cui verranno forniti strumenti, informazioni e risorse per affrontare l’orientamento in classe (programma completo e iscrizioni al link: www.eventbrite.it/e/biglietti-orientamento-attivo-e-pcto-opportunita-e-risorse-per-docenti-763842562667?aff=oddtdtcreator), è gratuito e dedicato principalmente ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Dalle professioni STEM all’educazione finanziaria, dal giornalismo ai lavori green e digital, dalle professioni bancarie e assicurative all’economia circolare, dalla ricerca scientifica alle opportunità lavorative in ambito sanitario: i percorsi proposti da WonderWhat, certificati come PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), forniscono ai ragazzi le conoscenze e le competenze hard e soft adeguate per entrare nel mondo del lavoro di domani. Un mondo che sta cambiando radicalmente e vede i giovani in difficoltà nella costruzione del proprio futuro: secondo la ricerca “Orientamento e lavoro”, condotta da Gi Group, Fondazione Gi Group e La Fabbrica, circa uno studente su quattro (26%) non ha mai svolto attività di orientamento, mentre il 33% ha iniziato solo in quinta superiore. Quella dell’orientamento è quindi un’urgenza, percepita come tale anche dalle istituzioni: il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha infatti recentemente emanato le nuove Linee guida per l’orientamento che sono attive già da questo anno scolastico e prevedono diversi interventi, tra cui l’introduzione di 30 ore annuali dedicate al tema, l’introduzione della figura del docente tutor, la conferma della centralità dei PCTO come strumenti orientativi.

In questo contesto fluido assume sempre maggiore importanza l’insieme di attività volte a orientare e formare le nuove generazioni. E WonderWhat ha come mission proprio quella di supportare i giovani nello sviluppo di nuove competenze e nella formazione di nuovi profili aderenti alle figure professionali richieste dal mercato del lavoro del futuro.

“Da quasi 40 anni abbiamo il privilegio di mettere in collegamento il mondo della scuola con quello delle aziende perché crediamo profondamente nel ruolo centrale dell’educazione per lo sviluppo sociale ed economico del nostro Paese e perché crediamo che le aziende debbano avere un ruolo e essere sempre di più parte della comunità educante”, afferma Angela Mencarelli, Amministratore Delegato de La Fabbrica “Per questo abbiamo creato WonderWhat, per aprire un dialogo tra le aziende e la Generazione Z, supportare gli studenti orientandoli, fornendo informazioni, proponendo percorsi formativi per lo sviluppo delle competenze, calati nella realtà operativa delle aziende”.

I PCTO attualmente disponibili in modalità blended su Wonderwhat.it sono: La Repubblica, a scuola di giornalismo: competenze e strumenti per raccontare il mondo che cambia: in cui giornalisti de La Repubblica guidano i partecipanti alla scoperta del funzionamento di una redazione e delle professioni coinvolte; Hacking science: professioni spaziali di Fondazione Deloitte, che attraverso la figura di Margherita Hack racconta le discipline STEM e sottolinea l’importanza dell’ibridazione delle competenze; La transizione energetica che fa scuola di Estra, un percorso per avvicinare gli studenti alla transizione energetica e alle professioni dell’energia di oggi e del futuro, con un focus sulle sfide e sulle opportunità offerte dal PNRR; A scuola di economia circolare di Greenthesis Group, un viaggio nell’economia circolare per conoscere le frontiere dell’innovazione tecnologica al servizio della sostenibilità ambientale; Find Your Future: competenze e opportunità del mondo bancario di Findomestic, sui temi dell’educazione finanziaria per approfondire professioni e competenze dell’ecosistema Banca; STARTUP LAB del Consorzio CoReVe, che propone contenuti formativi e un contest finalizzato alla creazione di una startup per intervenire nella filiera della produzione e recupero del vetro; Mad for Science di Fondazione Diasorin, un concorso valido come PCTO sul tema delle biotecnologie e delle scienze della vita che mette in palio un biolaboratorio per le scuole; Sky Up The Edit di Sky, un contest di storytelling digitale che offre la possibilità di conoscere il lavoro di una redazione giornalistica e creare un servizio di 90 secondi; Vittoria Smart: le nuove tendenze del mondo assicurativo di Vittoria Assicurazioni, un percorso che parla di educazione assicurativa, con un focus sulle professioni del settore; Un’impresa effervescente di Ferrarelle, un PCTO per capire il funzionamento di un’azienda attraverso l’esempio di Ferrarelle scoprendone professioni, competenze e prospettive; Green Future? Green jobs! di CONAI, che approfondisce le competenze green e restituisce una mappatura dei green jobs, i lavori del futuro; Persone al centro di VIDAS, un viaggio nel Terzo settore alla scoperta delle sue opportunità in ambito sanitario.

I PCTO di WonderWhat oggi si configurano non più come stage presso le aziende, ma come veri e propri MOOC (Massive Open Online Courses): percorsi in e-learning aperti a tutti, ricchi di approfondimenti e di contenuti di qualità (videolezioni, videointerviste, mappe concettuali, infografiche), in grado di coinvolgere attivamente le nuove generazioni grazie alla gamification e ai test per la valutazione delle competenze, la cui evoluzione viene monitorata. La fruibilità asincrona e online dei percorsi permette inoltre di avere un numero potenzialmente illimitato di partecipanti, che hanno il vantaggio di essere liberi di collegarsi quando vogliono, in base alle loro tempistiche e necessità. Oltre ai contenuti online sono previste, inoltre, attività in presenza, laboratori, incontri con ambassador e dipendenti delle aziende.

Un ponte tra scuole e aziende. I contenuti formativi dei PCTO proposti su Wonderwhat.it vengono progettati e costruiti assieme alle aziende, tenendo conto della mission, dei valori e dell’esperienza di ogni singola realtà. In questo modo le imprese hanno la possibilità non solo di farsi conoscere dalle nuove generazioni, ma anche di supportare i ragazzi nel processo di acquisizione di quelle competenze-chiave per l’apprendimento permanente spendibili in un mondo del lavoro in cui i lavoratori dovranno essere sempre più autonomi e pro-attivi. I PCTO, infine, sono uno strumento per conoscere da vicino il mondo imprenditoriale e scoprire nuove professioni e nuovi ambiti lavorativi.