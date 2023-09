Vendita di caffè in crescita anche nel comparto digitale

In occasione della Giornata internazionale del caffè (1° ottobre), nata per volontà dell’International Coffee Organization nel corso di Expo Milano 2015, idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – ha condotto un’indagine sulle preferenze degli amanti del caffè nel Bel Paese, scoprendo come la vendita di caffè sia sempre più in crescita anche nel comparto digitale.

Due dati su tutti: rispetto allo scorso anno, l’interesse online nei confronti del caffè è aumentato del +169%, mentre quello legato a cialde e capsule è cresciuto del +113%[1]. Risultati che evidenziano come l’e-commerce del beverage sia un settore sempre più in crescita in Italia.

Secondo idealo, nella storica sfida tra moka e macchina per il caffè espresso – dunque tra tradizione e innovazione – sta continuando a vincere la seconda: quest’anno, l’interesse nei confronti delle macchine per caffè espresso ha coinvolto il 25% della platea, quello nei confronti della moka – invece – ha interessato solo il 5%, seppur in crescita rispetto allo scorso anno. Continuano a interessare molto, invece, le macchine da caffè a capsule (28%, le più desiderate nella categoria) e le macchine da caffè a cialde (12%)[2].

Restando in tema sfide, nel corso dell’ultimo anno le cialde hanno battuto le capsule, in dettaglio le prime hanno interessato circa due terzi della platea rispetto alle seconde[3]. Così come il caffè in grani ha avuto la meglio sul caffè già macinato, anche perché quasi sempre disponibile in confezioni risparmio da 1 kg[4].

A differenza dello scorso anno, l’inflazione ha colpito anche il mondo online della preparazione del caffè, registrando in media prezzi più alti di circa il +10%. Nel corso dell’ultimo anno, infatti, le macchine per caffè espresso sono arrivate a costare il 13% in più, mentre le macchine da caffè a cialde e quelle per caffè lungo l’11% in più. Incrementi anche sulle caffettiere Moka che sono arrivate a costare circa il 5% in più[5].

Tuttavia, gli effetti dell’inflazione possono essere pressoché annullati grazie all’utilizzo della comparazione prezzi. Il mercato e-commerce, infatti, continua a consentire risparmi sostanziosi. Basti pensare che nel corso dell’ultimo anno l’acquisto di una macchina per caffè espresso ha potuto garantire risparmi online fino al 20%, quindi quasi 140 euro in meno, così come l’acquisto di cialde e capsule online ha consentito risparmi medi fino al 15%[6],[7].

“Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un incremento importante del mercato online del food & beverage in Italia ed il segmento caffè rappresenta un boost di particolare valore per questa crescita– ha commentato Antonio Pilello, responsabile della comunicazione di idealo per l’Italia – Quest’anno anche l’e-commerce del caffè è stato colpito dall’inflazione, motivo per cui l’utilizzo di un comparatore prezzi risulta essenziale per identificare gli eventuali ribassi e spendere meno. Anche l’utilizzo dei filtri di ricerca è importante, per esempio quello che consente di individuare le confezioni risparmio da 1kg o più.”