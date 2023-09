Scuola: conoscere e rispettare il Pianeta

La natura è una scuola: prendiamo esempio dalla biodiversità. Questo il punto di partenza della 10ª edizione di Mi Curo di Te, il programma gratuito di educazione ambientale e alla sostenibilità promosso da WWF Italia e Regina (Gruppo Sofidel) rivolto alle scuole primarie italiane per scoprire, conoscere e rispettare il Pianeta, imparando ad agire secondo natura.

Dal 18 settembre 2023 al 30 aprile 2024, la nuova edizione del progetto-scuola condurrà le classi alla scoperta della biomimesi, ovvero di come si possa prendere esempio dal comportamento o dalle caratteristiche di piante, animali ed ecosistemi per migliorare le attività e le tecnologie umane e contribuire a salvaguardare il Pianeta, chiedendosi “Cosa possiamo apprendere dalla natura?” anziché “Cosa possiamo prendere da essa?”.

biomimesi: agire secondo natura per salvaguardare il pianeta

Un percorso didattico organizzato in cinque moduli con schede di approfondimento, attività pratiche e di laboratorio, oltre a originali web game per stimolare gli alunni anche attraverso la tecnologia a ispirarsi alla natura. Alcuni esempi di come si possa fare la differenza con semplici azioni nella vita di tutti i giorni sono presentati anche nel cartoon che accompagna la nuova edizione del progetto. Si può fare come il lombrico, che trasforma in concime le foglie cadute di cui si ciba, e dare nuova vita agli oggetti che non utilizziamo più. O ancora, dal gatto possiamo imparare come ridurre gli sprechi: in inverno si ripara dal freddo con un pelo più folto e noi, come lui, possiamo indossare un abbigliamento più pesante e ridurre la temperatura del riscaldamento. ‘Mi Curo di Te – Agire secondo natura’ propone, infatti, un approfondimento sull’Obiettivo 12 dell’Agenda ONU 2030 “Consumo e produzione responsabili”, raccontato in classe sempre attraverso numerosi esempi tratti dalla biomimesi.

COME PARTECIPARE

Fino al 30 aprile 2024, sul sito dedicato www.micurodite.it gli insegnanti possono iscrivere la propria classe e scaricare il kit didattico. Al termine del percorso, gli studenti potranno dare via libera alla loro creatività per realizzare un elaborato e partecipare al contest con tanti premi in palio.

Entro il 17 maggio 2024, tra tutte le scuole che avranno partecipato con almeno un elaborato, ne verranno estratte 5 che vinceranno un buono spesa da 800 euro per l’acquisto di materiale didattico. Inoltre, verranno estratte altre 10 scuole che si aggiudicheranno kit di prodotti Sofidel-Regina. In palio anche tre PC portatili che saranno assegnati ai docenti partecipanti sempre a estrazione. Per partecipare vale anche l’aiuto delle famiglie e degli amici, che potranno a loro volta iscriversi al programma e rispondere a un sondaggio a disposizione sul portale.