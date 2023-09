IED: Bando per 40 Borse di Studio

È attivo fino al 20 settembre il bando DESIGNERS IN ACTION! Sustainability Scholarship Program per concorrere ad una delle 40 borse di studio – ciascuna del valore di ¤ 4.000 – messe in palio da IED e Accademia di Belle Arti Aldo Galli insieme a Fondazione Francesco Morelli. Il bando è rivolto a giovani sensibili alle questioni ambientali e sociali e che desiderano dare il proprio contributo civico su questi temi attraverso la partecipazione o il volontariato, la sensibilizzazione della comunità e la progettazione durante l’anno accademico 2023/24.

I candidati dovranno mostrare adesione ai principi di sostenibilità e promuovere uno stile di vita coerente, ricoprendo il ruolo di IED Ambassador. I futuri Ambassador vincitori del bando potranno scegliere di partecipare ad attività progettuali o di volontariato su inclusione, cooperazione, solidarietà organizzate da IED o dalla Fondazione Francesco Morelli o in collaborazione con associazioni e/o enti partner, per un totale di 50 ore da svolgere durante ciascun anno accademico. Gli Ambassador diventano quindi i portavoce delle urgenze e delle necessità più sentite dalla giovane comunità di designer, figure di riferimento dalle quali recepire le istanze della community e i progetti su cui far converge il maggiore interesse e il desiderio di azione.

Per partecipare a DESIGNERS IN ACTION! Sustainability Scholarship Program viene chiesto di presentare un elaborato a partire dai 17 Goals dell’Agenda 2030 ONU. L’elaborato dovrà spiegare le ragioni per cui il candidato ha scelto uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile e potrà essere realizzato mediante l’utilizzo di testi, disegni, collage, moodboard, illustrazioni, fumetti, fotografie, suoni o brevi video della durata massima di un minuto. Per partecipare è necessario accettare il regolamento e inviare il materiale richiesto entro il 20 settembre 2023, la graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sul sito IED entro e non oltre il 17 ottobre. Nello specifico le 40 borse di studio sono a copertura parziale della retta di frequenza per l’iscrizione al primo anno dei corsi Triennali e Post Diploma in Design, Moda, Arti Visive, Comunicazione e Restauro, per l’anno accademico 2023/2024 nelle sedi IED di Milano, Cagliari, Firenze, Roma, Torino e presso l’Accademia Aldo Galli di Como. Le borse di studio sono riservate a studenti nazionali, con residenza in Italia, che ancora non stanno frequentando i corsi IED e il cui Isee non sia superiore ai 35.000 euro. I candidati dovranno aver compiuto 18 anni entro il 31 dicembre 2023 e aver conseguito il diploma di scuola superiore entro il mese di settembre 2023.

A settembre, oltre al bando per aderire a DESIGNERS IN ACTION! Sustainability Scholarship Program, l’Istituto Europeo di Design dedica la settimana dall’11 al 16 agli Open Days in presenza e online, per scoprire l’offerta formativa IED declinata in corsi Undegraduate, Master e Bienni Specialistici e corsi di Formazione Continua nelle discipline del Design, della Moda, del Restauro, delle Arti Visive, della Comunicazione e del Management. Sul sito IED.it maggiori informazioni e il programma della settimana nelle diverse sedi IED in Italia e Spagna.