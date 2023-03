Metà degli studenti nel mondo riceve un pasto gratis a scuola, ma non i più vulnerabili

Nell’attuale crisi alimentare globale che vede famiglie in molti paesi faticare per avere cibo sulla tavola, un nuovo rapporto illustra come i governi nel mondo siano sempre più convinti che i pasti scolastici rappresentino un modo importante ed economico per garantire che i bambini vulnerabili ricevano il cibo di cui hanno bisogno.

Quasi 420 milioni di bambini in tutto il mondo ricevono oggi pasti a scuola, secondo il rapporto State of School-Feeding Worldwide, pubblicato oggi dall’agenzia ONU World Food Programme (WFP), che indica come, a fronte dei 345 milioni le persone che soffrono la fame acuta, inclusi 153 milioni di bambini e di giovani, i pasti scolastici siano una rete di protezione fondamentale per i bambini e per le famiglie vulnerabili.

“I quasi 50 miliardi di dollari investiti in programmi di pasti scolastici in tutto il mondo offrono una promettente opportunità di aiutare a garantire il futuro dei bambini”, continua il rapporto, osservando che 75 governi si sono ora uniti in una coalizione volta a fare in modo che ogni bambino possa ricevere, ogni giorno, un pasto nutriente a scuola entro il 2030.

Grazie a un deciso sforzo dei governi per ripristinare i programmi di pasti gratuiti dopo l’interruzione causata dalla pandemia di COVID, ora il numero di bambini che ricevono pasti a livello globale è salito di 30 milioni rispetto al 2020. Si tratta di circa il 41 per cento di tutti i bambini che vanno a scuola.

“Ѐ una buona notizia. I governi stanno facendo del benessere dei bambini una priorità e stanno investendo nel futuro”, ha detto Carmen Burbano, Responsabile dei programmi di pasti a scuola del WFP. “Mentre il mondo è alle prese con una crisi alimentare globale, che rischia di privare milioni di bambini del loro futuro, i pasti scolastici svolgono un ruolo fondamentale. In molti dei Paesi in cui lavoriamo, il pasto che un bambino riceve a scuola potrebbe essere l’unico pasto che mangerà quel giorno”.

Nel mondo, la ripresa ha ricevuto un sostegno cruciale dalla School Meals Coalition a guida governativa. La Coalition è un’importante rete di advocacy e di scambi di informazioni, costituita nel 2020 per rispondere all’impatto della pandemia, osserva il rapporto, che evidenzia, però, anche le differenze tra il mondo ricco, dove il 60 per cento degli studenti riceve pasti a scuola, e i paesi a basso reddito dove si arriva solo al 18 per cento.

Sebbene la ripresa sia stata rapida nella maggior parte dei paesi, il numero di bambini che, nei paesi a basso reddito, riceve un pasto a scuola è ancora del 4 per cento inferiore ai livelli pre-COVID, con i cali maggiori osservati in Africa. Questo nonostante i paesi a basso reddito abbiano aumentato il loro finanziamento interno per i pasti scolastici di circa il 15 per cento dal 2020.

Alcuni paesi a basso reddito non sono riusciti a ricostituire i loro programmi nazionali e hanno bisogno di più aiuto, spiega il rapporto. In otto paesi africani, meno del 10 per cento dei bambini in età scolare riceve un pasto gratuito o sovvenzionato a scuola.

“Gli investimenti sono minori dove i bambini hanno più bisogno dei pasti scolastici”, ha detto Burbano. “Dobbiamo sostenere i paesi a basso reddito nella ricerca di modi più sostenibili per finanziare questi programmi. Servirà un sostegno a tempo da parte dei paesi donatori e un aumento degli investimenti interni”.

I programmi di pasti scolastici in tutto il mondo offrono una serie di vantaggi, afferma il rapporto, sottolineando come un pasto gratuito attiri a scuola un maggior numero di bambini, in particolare le bambine, e come li aiuti a concentrarsi meglio sulle lezioni e a mantenersi in buona salute. Il rapporto ha anche rilevato come l’insieme di pratiche per la protezione della salute e quelle per l’istruzione offrano ai bambini nei paesi a basso reddito la via migliore per uscire dalla povertà e dalla malnutrizione.

La ricerca ha dimostrato che i programmi di pasti scolastici possono aumentare i tassi di iscrizione del 9 per cento e la frequenza dell’8 per cento. Il rapporto cita anche ricerche che dimostrano che i programmi di alimentazione scolastica possono avere effetti benefici su agricoltura, istruzione, salute e alimentazione e protezione sociale, con 9 dollari di ritorno per ogni dollaro investito.

Quando sono collegati ai piccoli agricoltori locali, i programmi di alimentazione scolastica apportano benefici anche alle economie locali e rafforzano la creazione di sistemi alimentari più sostenibili. Per ogni 100.000 bambini nutriti attraverso un programma di pasti a scuola, vengono creati quasi 1.400 posti di lavoro, per un totale di circa 4 milioni di posti di lavoro in 85 paesi.n