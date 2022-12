Sicurezza Stradale Urbana: Roma ultima in Europa

Solo il 26% dei romani considera sicure le strade della capitale, rispetto alla media del 71% ottenuta dalle altre capitali europee, e solo il 23% consiglierebbe di vivere nella città in termini di sicurezza stradale.

Sono solo alcune delle evidenze emerse dall’Indice di sicurezza stradale urbana 2022* elaborato da Cyclomedia, azienda leader mondiale nella digitalizzazione degli spazi esterni. L’azienda ha condotto un’indagine su un campione di quasi 4.000 cittadini europei al fine di analizzare la percezione della sicurezza stradale in sedici capitali europee, svelando interessanti e inaspettati retroscena.

Le città più sicure? Al primo posto ci sono a pari merito Vienna e Varsavia, che ottengono l’85% di giudizi positivi sulla sicurezza stradale da parte dei propri cittadini e superano abbondantemente la media europea del 71%, così come Helsinki (84%), Oslo (84%), Stoccolma (83%) e Copenaghen (83%).

Inoltre, Il 74% dei viennesi si sente sicuro ad andare in bicicletta di notte, mentre ad Amsterdam e Copenaghen oltre il 40% si sente maggiormente o ugualmente a proprio agio a spostarsi in bicicletta piuttosto che in macchina. A Copenaghen va il primato della maggioranza di strade a misura di disabile (59%), mentre gli abitanti di Parigi affermano più frequentemente di non essere mai stati coinvolti in un incidente stradale nella loro città (67%), rispetto al 50% della media europea.