Roma: torna ‘La Città in Tasca’, evento per i bambini e le bambine

La manifestazione dedicata ai bambini e alle bambine di Roma torna da venerdì 2 a domenica 11 settembre al Parco degli Scipioni, in Via di Porta Latina, 10 con tanta arte, letteratura, gioco e spettacolo per far divertire, meravigliare e crescere ancora, come da oltre venticinque anni, i tanti piccoli visitatori. Oggi alla sua XXVII edizione, La Città in Tasca è diventata il leitmotiv dei pomeriggi di fine estate dei bambini e delle bambine di Roma e, anche quest’anno, torna con tante novità: letture, giochi, spettacoli, film e laboratori che conducono alla scoperta dei linguaggi universali dell’arte.

La Città in Tasca, è un “evento” in cui i genitori possono condividere con i propri figli il piacere di uno spettacolo, di un gioco, di un concerto, di un laboratorio, di una lettura scelta insieme, di una crescita culturale. Per alcuni, forse, un’occasione unica, una scoperta: oltre la TV, i videogiochi e lo smartphone c’è infatti un altro mondo stimolante da vivere attivamente e non soltanto da spettatori passivi. In un momento in cui è essenziale il contrasto alle povertà educative di bambini e adulti, La Città in Tasca, continua a essere scoperta, stupore, curiosità, godimento e, appunto, bellezza. Tanti i laboratori d’arte, le letture, gli spettacoli e i film che si alterneranno in questo magico spazio del Parco degli Scipioni.

I LABORATORI CREATIVI E GLI SPAZI LUDICI – Ogni giorno, uno o più laboratori espressivi, creativi e tecnologici: da quello di arti visive – La Città delle Artingioco – a quello di costruzione LEGO; dal laboratorio di robotica a quello di scienza; dalla conoscenza, scoperta e creazione di Kokedama all’ideazione e realizzazione di personaggi a fumetti. Negli spazi dedicati ai giochi, invece, i bambini potranno partecipare liberamente tutti i giorni scegliendo le attività da fare da soli o in compagnia. Gli animatori Arciragazzi proporranno giochi di movimento, giochi di gruppo, giochi della tradizione popolare e giochi della tradizione di vari paesi del mondo.

LE LETTURE – Ogni giorno sarà inoltre proposta una lettura diversa nella Biblioteca de La Città in Tasca, curata dalle libraie della Cooperativa il Semaforo Blu. Presentazione di racconti, storie, fiabe e con l’esposizione dei lavori degli illustratori e fumettisti.

GLI SPETTACOLI E I FILM – Tanti gli spettacoli e i film che si alterneranno negli spazi allestiti nel Parco degli Scipioni. Inaugurano La Città in Tasca Gianduia e la corona del re della storica compagnia Marionette Grilli di Torino e La grande foresta di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia della Compagnia INTI, spettacolo vincitore del Premio Nazionale Eolo Awards per il Teatro Ragazzi “Miglior Novità”. E poi ancora Mago Tito Show, Pulcinella Mon Amour, Incubi, lazzi e sogni di Cetrulo Pulcinella; Il sogno di un giocoliere, Trash & Cleaners e Corrado l’astronauta e i pirati dei buchi, solo per evidenziarne alcuni. Nello spazio cineteca, invece bambini e genitori potranno divertirsi con le immagini di Oceania, Cattivissimo me 3, Sing ed Encanto.

LA FESTA DEI COLORI – Inoltre per concludere in bellezza, domenica 11 settembre, La festa dei colori – Spettacolo Itinerante Musico-Teatrale su Trampoli della compagnia Abraxa Teatro. Giganti dal comportamento apparentemente dignitoso, suonatori dall’incedere misterioso compariranno per lasciare gioie ed allegria in ogni dove al loro passaggio. I personaggi dello spettacolo, che indossano frack e cilindri colorati, danzeranno per il loro pubblico creando insolite coreografie e numeri d’abilità che colpiranno l’attenzione degli spettatori.

LE ATTIVITA’ CON IL FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITA’ – Infine La Città in Tasca ospiterà dal 2 all’11 Settembre Il Cantiere delle Recycled Car e la Recycled Car Race 2022, il Grand Prix d’auto a impatto zero, proposto nel contesto del progetto Fai la differenza, c’è… Il Festival della Sostenibilità. Tutti i giorni – dalle ore 17.00 alle ore 19.00 – nel Cantiere delle Recycled Car si prevede la progettazione e costruzione – da parte di Green Team composti da famiglie e bambini – di un’auto riciclata a impatto zero che parteciperà a un Eco-Gran Prix – la Recycled Car Race – con l’obiettivo di sensibilizzare anche i più piccoli rispetto a temi di assoluta importanza e attualità, come quelli dello sviluppo sostenibile del pianeta. Sabato 10 settembre si svolgerà il Re Car Game, un percorso di “sfide a sorpresa sull’Agenda 2030”, con il quale sarà definita, in base al punteggio ottenuto, la griglia di partenza della Recycled Car Race 2022 che si svolgerà domenica 11 settembre 2022 e dove saranno assegnati ai Green Team diversi Jolly/Bonus da utilizzare nel Gran Prix della Domenica.

GLI APPUNTAMENTI DI OTTOBRE – Tuttavia questa stagione La Città in Tasca torna nei weekend di ottobre. Quest’anno infatti la Città in Tasca arriverà anche in altre zone di Roma per far divertire bambini e bambine con i suoi spettacoli, laboratori artistici e giochi di animazione. L’iniziativa si svolgerà nei giorni 1 e 2 ottobre 2022 nel Municipio Roma IV – Parco Pomona – (zona Tiburtino-Pietralata) e nei giorni 8 e 9 ottobre nel Municipio Roma XV – Via Brembio – (zona Labaro).