L’Università Iuav di Venezia prima in Italia per le discipline del Design, della Moda e delle Arti

Atenei sotto esame: mentre migliaia di studenti sono alle prese con la scelta del corso di studi, è uscita la nuova classifica Censis delle Università Italiane.

L’Università Iuav di Venezia, che figura terza nella categoria dei Politecnici, dove si confronta con atenei come il Politecnico di Milano e di Torino, risulta prima in Italia per i corsi di laurea triennali in Design, Moda, Arti visive, con un punteggio complessivo di 108 punti (al secondo posto il Politecnico di Milano, con 100 punti).

Il risultato conferma l’attrattività di un’area transdisciplinare unica in Italia, dedicata alle discipline della creatività e del Made in Italy e in relazione sempre più stretta con le realtà produttive e culturali del territorio.

Per le lauree triennali dei settori Architettura, Urbanistica e Pianificazione Iuav è terza in Italia, con 103,5 punti, ma risulta prima per la riuscita negli studi.

Terzo posto anche per le lauree magistrali in Arte e Design, con 95,5 punti.

Iuav mantiene il primato tra tutte le università italiane per l’internazionalizzazione (con 110 punti), da sempre il punto di forza dell’Ateneo, che comprende, oltre ai programmi di mobilità, anche il numero di iscritti con titolo estero: in quest’ambito, Iuav sta ampliando l’offerta di corsi di laurea a doppio titolo – attualmente otto – in partnership con università europee ed extraeuropee.

Le iscrizioni ai corsi di studio dell’Ateneo sono aperte fino al 22 agosto per tutti i corsi di studio triennali e magistrali, ad eccezione della laurea triennale in Architettura, che chiude le iscrizioni il 19 luglio e che sta registrando una rilevante crescita delle domande, e della triennale in Urbanistica e pianificazione del territorio, a cui ci si può iscrivere fino al 15 settembre.