Ius scholae, le scuole prendono posizione con un flash mob studentesco

Martedì 24 Maggio le scuole prendono posizione con un flash mob studentesco in diverse città italiane e una conferenza stampa nazionale in diretta da una scuola di Milano: vogliamo l’approdo in aula dello Ius Scholae.

Alle ore 8:00 gli studenti delle scuole superiori Parini ed Einstein di Milano e anche di altre scuole italiane, come a Bologna, Roma e Napoli, metteranno in scena un flash mob, invitando i parlamentari a velocizzare l’approdo in aula dello ius scholae e chiedere: #ItaliaDIMMIdiSì

Alle ore 11:30, nella sala ex chiesetta del cortile dell’I.C. Casa del Sole, (ingresso via Mosso 7), si terrà la CONFERENZA STAMPA della campagna per la riforma della cittadinanza “Dalla parte giusta della storia”, una task force composta da oltre trenta associazioni e ONG provenienti da tutto il territorio nazionale per promuovere l’approvazione di una nuova legge di cittadinanza entro la fine dell’attuale legislatura. Verranno presentate le mobilitazioni di giugno della campagna.

Parteciperanno alla conferenza: Il dirigente dell’I.C. Casa del sole Francesco Muraro, un rappresentante degli insegnanti, Luca Redolfi di Unione degli Studenti, Deepika Salhan, rappresentante dell’Unione degli Universitari, un’attivista senza cittadinanza della campagna. Parteciperanno inoltre Sumaya Abdel Qader come delegata dell’assessora Romani, Luca Paladini come rappresentante dei Sentinelli