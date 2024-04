Digi Mobil, nuove assunzioni

Digi Mobil, tra i principali operatori mobili virtuali italiani e facente parte della multinazionale di telecomunicazioni Digi Communications, ha in corso nuove selezioni per inserire figure in diversi dipartimenti aziendali.

DIGI è una realtà dinamica e caratterizzata da un vision internazionale che intende supportare la propria espansione attraverso l’ampliamento del personale. Secondo i recenti risultati finanziari relativi al 2023, il Gruppo ha registrato ricavi consolidati per 1.690,4 milioni di euro, in aumento del 13% rispetto all’anno precedente. L’EBITDA rettificato è aumentato del 17% rispetto al risultato del 2022, raggiungendo i 592,7 milioni di euro. L’EBITDA rettificato, escluso l’impatto dell’IFRS 16, è aumentato del 19% a 509,3 milioni di euro.

In particolare, In Italia, gli utenti mobile sono aumentati del 16% anno su anno, raggiungendo le 420mila RGU a fine 2023.

Le figure ricercate da Digi in Italia entreranno a far parte di una squadra dai valori solidi e che fa dell’apertura e della fiducia i fondamenti cardine della propria cultura aziendale. La ricerca abbraccia diversi ambiti e professionalità, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato ma anche di formazione e training on the job attraverso tirocini e stage.

In particolare, Digi è alla ricerca di figure in diversi ambiti quali Buyer, Stage Controller, Stage Legal, Funzionari Commerciali su diverse aree, TLC Engineer Junior, Agenti di Permesso, Posatori, D2D. Una ricerca rivolta a persone con spirito di iniziativa e che con la propria energia e voglia di mettersi in gioco abbraccino al 100% la vision e l’ambizione dell’Azienda di crescita e sviluppo in Italia.

“Il trend positivo che stiamo riscontrando in Italia negli ultimi anni ci entusiasma e ci spinge a ricercare nuovi talenti e renderli protagonisti del nostro percorso di crescita e offrire loro una concreta opportunità di sviluppo professionale”, ha commentato Dragos Chivu, General Manager di Digi Italia. “Digi è una realtà fortemente innovativa e dinamica che fa della propria forza lavoro uno degli elementi chiave del successo. La nostra ambizione fa leva su solidi valori quali trasparenza, senso di appartenenza, spirito di squadra e voglia di mettersi in gioco e siamo certi che grazie alla nostra ambizione saremo in grado di fare sempre meglio in futuro, offrendo ai clienti sempre le soluzioni più vicine alle loro esigenze”.

La selezione è rivolta a candidati con diversi livelli di esperienza, persone dinamiche e con spirito di iniziativa, desiderose di perfezionarsi grazie all’attività sul campo ma anche attraverso un percorso di apprendimento e di sviluppo dedicato offerto da Digi, che mette sempre al centro le persone.

Le candidature possono essere inviate all’indirizzo cv@digimobil.it, inserite nell’apposita sezione del sito https://www.digimobil.it/it/lavora-con-noi/ oppure su LinkedIn.

