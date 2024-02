Torna il Food&Science Festival con il tema ‘Intrecci’

Un mondo complesso, fatto di mescolanze e ricombinazioni, di elementi che si incontrano e si contaminano, generando piccole grandi trasformazioni che influenzano la nostra vita, a partire dalla scelta di cosa mettere in tavola. L’ottava edizione del Food&Science Festival si dedica all’esplorazione degli Intrecci che uniscono cibo e scienza. Da venerdì 17 a domenica 19 maggio torna a Mantova la rassegna scientifica che interroga agricoltura e ricerca sulle sfide globali del nostro tempo: dalle conseguenze dell’emergenza climatica alla discussione sulle politiche agricole, dalla memoria di una forte tradizione produttiva alla nuova era della digital transformation, il viaggio all’interno degli intrecci che legano settore agroalimentare e indagine scientifica aprirà a numerosi dialoghi sul futuro e su come renderlo migliore.

Promosso da Confagricoltura Mantova, ideato da FRAME – Divagazioni scientifiche e organizzato da Mantova Agricola con Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Regione Lombardia, Provincia di Mantova, Comune di Mantova e Camera di Commercio di Mantova come partner istituzionali, il Festival abbraccerà più campi del sapere nel tentativo di analizzare le criticità correnti e proporre soluzioni concrete e sostenibili, favorendo l’incontro tra società, culture ed esperienze differenti attraverso la molteplicità di voci, prospettive e approcci creativi che contraddistinguono la manifestazione fin dalle sue prime edizioni.

Protagonisti, come sempre, gli scienziati, i divulgatori, gli esperti in ambito agroalimentare e i professionisti del panorama culturale e scientifico contemporaneo che offriranno al pubblico spunti di riflessione e dibattito, condivideranno testimonianze e conoscenze, risponderanno a domande e dubbi. Tre giorni – dal 17 al 19 maggio – all’insegna del confronto, tra conferenze, laboratori, mostre, spettacoli, panel, tavole rotonde e visite guidate, alla scoperta degli Intrecci che plasmeranno il nostro domani.

Non solo: l’offerta della manifestazione si arricchisce anche quest’anno grazie ai Food&Science Festival Lab, un calendario di appuntamenti che si espande oltre il territorio mantovano, facendo tappa in diverse città come Bergamo, Ferrara, Parma, Pavia e Alessandria. Il primo di questi incontri diffusi si svolgerà a Rovigo, dove l’8 marzo, dalle 9.15 alle 13, nella Sala del Grano della Camera di Commercio si terrà la conferenza Agricoltura e intelligenza artificiale: un nuovo approccio tra sviluppo economico e sostenibilità. Con l’obiettivo di anticipare e focalizzare l’attenzione su alcuni temi cari al Festival, a inaugurare il palinsesto sarà una riflessione sugli sviluppi e le applicazioni dell’Intelligenza Artificiale nel settore agricolo tra ricerca, industria e politica, in una prospettiva nazionale ed europea, che vedrà coinvolti scienziati, imprenditori e accademici. Tra coloro che interverranno, anche il Presidente di Confagricoltura Rovigo Lauro Ballani, il Direttore Generale di Confagricoltura Mantova Daniele Sfulcini, l’Assessore della Regione Veneto Cristiano Corazzari, il Presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e la Responsabile dei rapporti istituzionali UE e internazionale di Confagricoltura Cristina Tinelli.