Brugola lancia i suoi Recruiting Day

Brugola OEB – azienda italiana multinazionale, leader nella produzione di viti per il settore automotive (www.brugola.com)- annuncia il lancio dei suoi Recruiting Day, dedicati a coloro che desiderano valorizzare le proprie competenze e fare un passo avanti nella carriera professionale.

I Recruiting Day Brugola, infatti, rappresentano un momento privilegiato di incontro tra talento e opportunità, con l’obiettivo di ampliare l’organico con nuove figure motivate e desiderose di crescere all’interno di un’azienda storica e leader nel suo settore.

Non esiste un limite di età né una specifica esperienza richiesta; ciò che conta è l’affidabilità e la disponibilità a lavorare su turni, insieme alla volontà e motivazione di crescere professionalmente. L’obiettivo è quello di ricercare persone, da inserire negli stabilimenti di Lissone e Desio (MB), che desiderano costruire un futuro duraturo all’interno dell’azienda, impegnandosi con dedizione e responsabilità nel proprio ruolo e nel proprio percorso di crescita professionale.

I Recruiting Day si svolgeranno una volta al mese, attraverso la raccolta delle candidature inviate via mail. In seguito alla candidatura telematica, si riceverà un contatto diretto dal dipartimento risorse umane per partecipare alla giornata di recruiting successiva.

Da settembre 2023 allo scorso gennaio l’azienda ha organizzato 8 giornate di recruiting durante le quali sono stati incontrati 75 candidati, di cui 28 sono stati inseriti in azienda con un contratto di assunzione. Le persone selezionate verranno inserite nei vari reparti produttivi dell’azienda, che operano con un sistema di lavoro a tre turni.

Per maggiori informazioni visitare la pagina Lavora con noi sul sito dell’azienda, oppure inviare la propria candidatura alla mail hr@brugola.com