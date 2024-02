L’83% dei brand Food & Beverage investe in AI

In occasione dell’Ecommerce Food Conference di Bologna (22-23 febbraio 2024), BigCommerce, la piattaforma di e-commerce Open SaaS leader per i brand B2C e B2B in rapida crescita e conferma, annuncia la sua presentazione. I risultati di questo rapporto finale sono stati realizzati in collaborazione con PayPal e WBR Insights, “ Digital Connect Food & Beverage: The 2023 Trends in Spend ”. Questo studio offre una protezione approfondita delle tendenze emergenti e della strategia di crescita nel settore alimentare e dei fagioli.

Il 22 febbraio alle 15.10 stampa in Sala A, BigCommerce è presente al panel dal titolo “Una ricetta per domarli tutti: l’ecommerce food solido e componibile ache per il B2B!” insieme al partner power2Cloud , un’occasione per confrontarsi sull’evoluzione del mercato del commercio alimentare in Italia. Dal report, che include intervistato a 100 tra iù leader del settore più influenti in Europa, emergono tre insight cruciali:

-Crescono gli investimenti in AI . L’impatto reale dell’intelligenza artificiale sul settore Food & Beverage è diventato una prospettiva in continua espansione, ma uno dei marchi più grandi (83%) del marchio ha investito in questa tecnologia che non beneficia di 10 mesi come parte della sua proprietà strategia.crescita. Promuovere un coinvolgimento e una fedeltà reiterata, guadagnando al tempo stesso un vantaggio competitivo e arricchendo l’esperienza dell’acquirente, è fondamentale. L’adozione dell’intelligenza artificiale è essenziale per mantenere questo equilibrio, offrendo nuova vita di pensiero e intuizione ai nostri clienti.

-È mobile ed è il check-out . L’ottimizzazione della prospettiva di acquisizione è una delle principali priorità dell’investimento. Con un numero di acquisizioni recenti che acquisti online con il tuo smartphone, per il maggior numero di visitatori (86%) è più importante l’ottimizzazione del tuo dispositivo mobile nell’area di investimento. Crea quindi un’esperienza di cassa con tutti i dispositivi indispensabili se il brand del negozio di alimentari e bevande è competitivo.

-Aumenta l’utilizzo del portafoglio digitale . La sicurezza e la comodità offerte dai portafogli digitali, come PayPal, se non risultano in report, con l’85% degli intervistati si registra un aumento del prezzo utilizzato dai consumatori nell’ultimo anno. È interessante notare che nessuno degli intervistati ha referito di aver registrato una decrescita. Anche se è più o meno obsoleto, consumo di più con più fiducia e un portafoglio digitale, quindi spero di avere un pagamento sicuro, comodo e affidabile.

BigCommerce si pone alla ribalta con questo tema e il giorno successivo, dal 22 febbraio al 10 ottobre, in Sala Tirocini Formativi, in un intervento dal titolo “L’intelligence NON artificiale ed il B2B”. Al centro di questa sessione, discuteremo la strategia utilizzata per costruire un’attività di e-commerce B2B per implementare l’industria alimentare e delle bevande.

“Con l’aumento del trend relativo delle acquisizioni online, la personalizzazione è essenziale per il mercato del food & drink che desidera promuovere la crescita e la fidelizzazione dei clienti, con contemporaneo vantaggio competitivo”, secondo Mark Howes, vicepresidente . Presidente Sud Europa di BigCommerce. una speranza di acquisire qualcosa di personale e fluido.”