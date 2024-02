Il ruolo cruciale dell’idratazione

L’idratazione svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento della salute generale e può influenzare vari aspetti del benessere, compreso l’umore. Una buona idratazione può contribuire alla sensazione di benessere generale. La mancanza d’acqua può far sentire una persona sottotono, mentre un’idratazione adeguata può favorire una sensazione di vitalità e appagamento.

“Molte persone danno per scontata l’idratazione in estate, ma spesso la trascurano in inverno. Eppure, un’idratazione sufficiente è essenziale, soprattutto quando entrano in gioco condizioni come l’aria più secca dovuta al riscaldamento interno o un sistema immunitario stressato. Sebbene molte persone siano ben consapevoli dell’impatto di una carenza di vitamina D in inverno, la maggior parte non sa che una mancanza di idratazione può essere un fattore di rischio decisivo per i sintomi depressivi, l’ansia e la stanchezza. Ecco perché noi di air up vogliamo attirare l’attenzione su questo problema in questa stagione invernale”. Siena Cid, MS, RD – Health and Nutrition Scientist di air up.

Il segreto per rendere più piacevole il consumo di acqua? Air up®! Idratarsi non è mai stato così salutare e divertente: ogni sorso è una scoperta che porta nel corpo un elemento essenziale per la salute, sperimentando un sorprendente tocco di sapore senza aggiungere zucchero. È solo acqua, ma acqua appetitosa.