Merlata Bloom Milano: posizioni aperte

Mercoledì 7 febbraio, Merlata Bloom Milano, il lifestyle center dal cuore verde della città, ospiterà il primo recruiting day organizzato da Afol Metropolitana. È il primo evento di questo tipo organizzato con il supporto società Merlata Mall S.p.A. e Nhood Services Italy, gestore dell’asset retail e che prosegue il lavoro di ascolto e supporto al territorio generando connessioni tra talenti, opportunità professionali e occasioni di formazione.

Registrandosi sul sito, si entrerà in contatto con le aziende di rilievo già presenti a Merlata Bloom Milano e si potrà aderire a una stimolante giornata dedicata alla crescita professionale.

L’evento avrà inizio alle 9:30, presso l’ampia area food posizionata al primo piano. Qui, Afol Metropolitana ha organizzato un primo incontro volto a sensibilizzare i partecipanti sulla creazione di curriculum vitae efficace e non mancheranno preziosi consigli sull’utilizzo delle parole chiave riconosciute dagli Ats, i software di tracciamento impiegati nei processi di selezione del personale. Inoltre, i recruiter di Afolmet saranno a disposizione per fornire informazioni sulle modalità di candidatura per le posizioni di addetto vendita, addetto ristorazione, store manager e altre figure ricercate all’interno del lifestyle center.

Ma non è tutto. Alcuni tra i più importanti brand presenti all’interno di Merlata Bloom Milano, tra cui Primadonna (10:00), Esselunga (10:30), JD Sports (11:00), Wonderwood Green Forest (11:30), Kiko Milano (12:00), Gruppo LPP – Reserved e Mohito (12:30) presenteranno le proprie organizzazioni e i profili professionali attualmente ricercati.

Contestualmente, i recruiter delle aziende saranno a disposizione per incontrare i candidati interessati alle opportunità di lavoro presentate.

Hanno aderito all’iniziativa: Barazzoni, Camicissima, Champion, Esselunga, Foot Locker, Game 7 Athletics, Gruppo LPP – Reserved e Mohito (in vista delle aperture in primavera), JD Sports, Kiko Milano, Notorious Cinemas, Perlier Kelemata, Primadonna, Wonderwood Green Forest.

A partire dalle 14.30, invece, sarà presentato il progetto GeCo – Generazione Connessioni, l’iniziativa promossa da ANCI, co-finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e realizzato dal Comune di Milano: un progetto per tutti i giovani dai 18 ai 30 anni che sono in cerca di occasioni per rianimare il proprio percorso di vita e professionale attraverso opportunità di laboratori, corsi di formazione, tirocini ed esperienze lavorative nei settori della produzione artistica e culturale, della rigenerazione urbana, della logistica, della mobilità su due ruote e della ristorazione. I partecipanti potranno incontrare i referenti del progetto per ricevere ulteriori informazioni e aderire alle iniziative proposte.