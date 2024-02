Il festivalfilosofia per le scuole

E’ online una nuova sezione del sito dedicata alla “didattica orientativa” in linea con la riforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito che dall’anno scolastico in corso introduce nelle scuole superiori 30 ore mirate allo sviluppo delle competenze degli studenti. Ogni mese su festivalfilosofia.it/didattica-orientativa vengono caricati percorsi tematici coerenti con le competenze fondamentali da sviluppare negli alunni: una piazza virtuale in cui docenti, studenti (e cittadini) possono usufruire per tutto l’anno di contenuti di alto livello, organizzati in forma innovativa e funzionale

Il tema delle competenze è strettamente correlato alla filosofia. È tramite la filosofia che gli studenti iniziano a porsi in maniera sistematica questioni rilevanti, relative alla natura, all’uomo, alla società, o al senso della vita. Lo sviluppo del “saper essere” di un individuo, indipendentemente dalla sua età, è connesso alla concezione della filosofia come pratica del buon vivere, di cui abbondano le testimonianze nel corso dei secoli.

A partire dall’anno scolastico 2023-’24, il Ministero dell’Istruzione ha introdotto nei trienni delle scuole superiori delle nuove linee guida per l’orientamento, mirate a introdurre un modello di didattica orientativa che sia incentrata sulle competenze.

Non solo quindi la didattica per competenze può essere utile alla filosofia, ma soprattutto la filosofia può essere utilissima alla didattica per competenze in tutte le materie. L’obiettivo è la creazione di una società delle competenze in cui ogni cittadino sia protagonista di una formazione continua, radicata nelle sue vocazioni e bilanciata sui suoi interessi.

A questo scopo il Consorzio per il festivalfilosofia ha pensato di proporre dei percorsi didattici per competenze – completamente gratuiti – che vengono resi disponibili periodicamente sul sito www.festivalfilosofia.it, alla voce “Didattica orientativa” (https://www.festivalfilosofia.it/didattica-orientativa).

Già da ora sono disponibili i primi tre percorsi, dedicati ad alcune delle più rilevanti competenze individuate dal Ministero: “Impegnarsi efficacemente con altri”, “Riflettere su sé stessi”, “Imparare a imparare”.

Ciascun percorso didattico contiene: una competenza di riferimento, scelta fra quelle indicate dalle linee guida ministeriali sulla didattica orientativa, e individuata come titolo del percorso; tre o quattro videolezioni integrali, tenute nel corso delle edizioni del festivalfilosofia di cui usufruire in classe o individualmente, e collegate alle diverse accezioni della competenza in questione; una guida per il docente e specifici eserciziari.

Possono usufruire dei percorsi:

– i docenti che vogliano utilizzare i singoli percorsi come materiale per impostare un percorso di didattica orientativa con la propria classe (quantificabile fra le 6 e le 10 ore);

– gli studenti che siano interessati all’approfondimento di uno specifico tema correlato allo sviluppo di una delle competenze di cui dimostrare lo sviluppo nella piattaforma ministeriale Unica;

– gli appassionati che nella filosofia vogliano ritrovare la meraviglia che ha dato origine al pensiero filosofico e la discussione razionale attorno a temi-chiave.

Nuovi percorsi saranno disponibili ogni mese sul sito alla pagina indicata.