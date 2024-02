All’Università di Pisa un Master in Igiene Industriale

Fino al 14 febbraio 2024 sarà possibile iscriversi al Master di I° livello in Igiene Industriale, Prevenzione e Sicurezza, organizzato dal Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa in convenzione con INAIL Toscana e l’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali e patrocinato da: Società Italiana di Igiene, Società Italiana di Medicina del Lavoro, Associazione Italiana di Epidemiologia, Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione, Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario Italiano e l’Ordine dei Biologi della Toscana e dell’Umbria.

Il Master, giunto alla sua 21ma edizione, ha come obiettivo la formazione di esperti qualificati in grado di valutare, proporre e gestire soluzioni idonee ai problemi di igiene industriale, prevenzione e sicurezza dei lavoratori ed è rivolto a coloro che sono in possesso di laurea triennale in diverse discipline (biologia, professioni sanitarie, chimica, ingegneria, ecc.), ma può essere di interesse anche per laureati magistrali/specialistici e vecchi ordinamenti, vista la finalità professionalizzante e la validità di questo percorso per l’inserimento nel mondo del lavoro, comprovata anche dalle indagini occupazionali successive al conseguimento del titolo.

Il Master rilascia il titolo universitario e la certificazione di Responsabile (o Addetto) dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza (RSPP o ASPP) per il settore SP-4 ATECO 2007 (Accordo Stato Regioni del 7-luglio-2016).

Proprio per il suo contenuto professionalizzante il Master si avvale di un finanziamento INAIL per l’erogazione di 13 borse di studio a copertura del 50% delle spese di iscrizione.

Il percorso didattico comprende 240 ore di lezioni frontali ed esercitazioni pratiche e 425 ore di tirocinio professionalizzante presso enti ed aziende.