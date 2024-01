“Perlasca” dal 31 gennaio al 3 febbraio 2024 al teatro Oscar di Milano

In occasione della Giornata della Memoria, dal 31 gennaio al 3 febbraio 2024 andrà in scena “PERLASCA”, una narrazione appassionata ed emozionante sull’eroe che ha salvato la vita di più di cinquemila persone.

Con il suo monologo Alessandro Albertin, con straordinaria bravura, porta in scena la storia di questo grande uomo e di numerosi personaggi che l’hanno affiancato nella sua incredibile avventura a Budapest nell’inverno tra il 1944 e il 1945.

Una storia necessaria, che non è possibile non conoscere, un esempio che fa riflettere sulla possibilità che sempre ci è data di compiere una scelta, di agire.

PERLASCA

Siamo a Budapest, è il 1943. Il commerciante di carni italiano Giorgio Perlasca è ricercato dalle SS, l’unità paramilitare del partito nazista. La sua colpa è quella di non aver aderito alla Repubblica di Salò. Per i tedeschi è un traditore e la deve pagare.

In una tasca della sua giacca c’è una lettera firmata dal generale spagnolo Francisco Franco che lo invita, in caso di bisogno, a presentarsi presso una qualunque ambasciata spagnola. In pochi minuti diventa Jorge Perlasca e si mette al servizio dell’ambasciatore Sanz Briz per salvare dalla deportazione quanti più ebrei possibile. Quando Sanz Briz, per questioni politiche, è costretto a lasciare Budapest, Perlasca assume indebitamente il ruolo di ambasciatore di Spagna. In soli quarantacinque giorni, sfruttando straordinarie doti diplomatiche e un coraggio da eroe, evita la morte a più di cinquemila persone.

A narrare la vicenda, l’appassionato ed emozionante monologo di Alessandro Albertin che con straordinaria bravura porta in scena la storia di questo grande uomo e di numerosi personaggi che l’hanno affiancato nella sua incredibile avventura a Budapest nell’inverno tra il 1944 e il 1945. Una storia necessaria, che non è possibile non conoscere, un esempio che fa riflettere sulla possibilità che sempre ci è data di compiere una scelta, di agire.

Teatro Oscar deSidera (Via Lattanzio, 58/A, 20137 Milano MI)