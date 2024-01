I Love Poke: due nuove proposte

In occasione di Veganuary 2024, I Love Poke presenta due appetitose novità vegan friendly: il poke “Save The Ducks” e i tacos “Vegan Crispy Duck”, ricette perfette per stuzzicare la curiosità e il palato dei tanti che, ogni anno, approfittano del “gennaio vegano” per scegliere un’alimentazione healthy e scoprire alternative di origine vegetale. Ingrediente protagonista di entrambe le proposte è, infatti, la nuova proteina Vegan Duck di Planted il cui sapore intenso e caratterizzato da un’irresistibile nota BBQ, evoca quello di uno dei più preziosi protagonisti della cucina asiatica, l’anatra, portando sfumature aromatiche e consistenze inedite nella proposta I Love Poke.

Per le proposte plant-based I Love Poke collabora con orgoglio con Planted, food tech Svizzera produttrice di proteine vegetali 100% naturali che rappresentano una valida alternativa alla carne in termini di gusto, salute, valori nutrizionali, ma con un impatto positivo sull’ambiente e senza sfruttamento animale.

Nella bowl “Save The Ducks”, in particolare, la personalità decisa della Vegan Duck Planted viene valorizzata dall’abbinamento con riso integrale, cavolo rosso, carote, cetrioli, salsa BBQ e anacardi, per un’esperienza di gusto dalle spiccate vibrazioni esotiche, date dall’insolito equilibrio tra le note affumicate e agrodolci di proteine vegetali e salsa con quelle fresche e croccanti delle verdure. Nei tacos “Vegan Crispy Duck”, invece, l’aromaticità della Vegan Duck Planted viene valorizzata dall’abbinamento con cavolo rosso, mayo vegana e mandorle.

“Save the ducks” e “Vegan Crispy Duck” saranno disponibili dal 15 gennaio in tutti gli store I Love Poke in Italia, andando a completare un menu già ricco di proposte. La nuova poke bowl, inoltre, nasce come omaggio al film Searchlight protagonista di questa stagione cinematografica “Chi Segna Vince” nelle sale italiane dall’11 gennaio: coinvolgente commedia diretta dal vincitore dell’Academy Award® Taika Waititi e distribuita da The Walt Disney Company Italia che racconta l’improbabile ed “eroica” storia vera della Football Federation of American Samoa. Un racconto che celebra quel desiderio di rinascita e rinnovamento che I Love Poke ha saputo condensare nel motto che l’ha reso famoso: Love Yourself, Eat Healthy.

Da sempre attento all’aspetto nutrizionale, il format pioniere del poke hawaiano in Italia, infatti, promuove uno stile di vita sano e sostenibile arricchendo costantemente il menu con alternative plant based, e rinnovando con regolarità le proprie proposte in base alla stagionalità di frutta e verdura. Una scelta ispirata dai principi che guidano la vision di I Love Poke e di Rana Edwards, nutrizionista e Co-Founder del brand.