Ultimi giorni di casting per accedere a “UNA VOCE PER SAN MARINO”

Il 2024 si apre con l’ultima fase di casting per accedere alla 3^ edizione di “Una Voce per San Marino”, il festival che premia con la partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà dal 7 all’11 maggio 2024 a Malmö in Svezia.

La terza fase di casting per la 3^ edizione di “Una Voce per San Marino” si svolgerà dal 12 al 14 gennaio 2024 e dal 18 al 21 gennaio 2024 presso il San Marino Outlet Experience. Al momento sono arrivate 699 iscrizioni provenienti da 31 Paesi del mondo: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Israele, Italia, Lithuania, Lussemburgo, Malta, Mauritania, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, San Marino, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Slovenia, Olanda, Ungheria.

Durante i casting gli iscritti hanno l’opportunità di partecipare alle masterclass dei professionisti del settore musicale:

Volete cantare “dentro nei dischi”? (a cura di Domenico “Mimmo” Paganelli).

Domenico “Mimmo” Paganelli è un produttore indipendente e consulente musicale italiano. Direttore artistico della EMI, ha collaborato con Rino Gaetano, Mia Martini, Ivan Graziani, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Renato Zero per la RCA; Vasco Rossi, Francesco Guccini, Roberto Vecchioni, Franco Battiato, Angelo Branduardi, Ivano Fossati, Tiziano Ferro, Mango, Edoardo Bennato, Stadio per la EMI.

La raccolta dei diritti nella musica (a cura di Domenico “Mimmo” Gallotti).

Domenico “Mimmo” Gallotti è editore e discografico musicale italiano. Proprietario dell’etichetta discografica G Records, negli anni ’90 è stato un DJ producer e remixer di fama Internazionale, con gli pseudonimi di Mimmo Mix e DeNiro, tra i remix più importanti quello di Bob Marley, I know a place.

Mental Coaching (a cura di Diego Locanto).

Diego Locanto è mental coach, imprenditore, sportivo e automobilista italiano. Pallavolista fin da giovanissimo per La Panini di Modena. Imprenditore in vari ambiti intraprende servizio di consulenza per aziende in Italia e all’estero. Mental Coach per imprenditori e manager di aziende e calciatori. Automobilista vincitore di campionati italiani europei e mondiali per Porsche e Lamborghini. Attualmente presidente del Porsche Club Umbria organizza il Campionato Porsche Club GT in diretta SKY.

L’Eurovision Song Contest ( a cura di Ruggero Ricci).

Ruggero Ricci è cantautore e vocal coach italiano. Insegna canto a Dubai, Los Angeles, Tokyo e San Marino, è autore, talent scout, consulente e direttore artistico per svariate realtà nell’industria discografica. Ha partecipato a X-Factor Italia (2013), ospite al M.E.I., a Una Voce per L’Europa (2021-2023) e R.I.M. (Rimini in Musica 2023), delegato regionale per il Festival di Castrocaro (2023), in giuria al New York Canta (2023), al Nokep Generation (Sky 229) (2023) e a No-Pop Radio Talent (Veronica My Radio).

La voce a servizio dell’interpretazione (a cura di Vanessa Chiappa).

Vanessa Chiappa è una cantante, performer, autrice e vocal coach di padre italiano e madre americana. Ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo (2018), l’Orchestra Sinfonica Uzbeka (2021), Max Pezzali, Nesli, Tiromancino, Francesco Baccini, Andrea Mingardi e Iskra Menarini. Finalista del Festival della Canzone Italiana di New York (2018 RAI Italia), ha partecipato come corista nel serale di Amici di Maria De Filippi (Canale 5) e alla Maratona Telethon con la big band di Paolo Belli (Rai 1). Iscritta all’albo VoiceToTeach.

Il diritto e la musica (a cura di Andrea Fresu).

Andrea Fresu è autore, editore, manager e produttore italiano. Opera nel mercato Italiano ed internazionale da più di 20 anni, membro votante della Grammy Academy classe 2023, si occupa di diritto connesso, sub-edizione e licensing per titoli e cataloghi internazionali. Ha collaborato con Musart & Edimusa, Red Fish Snc, KDM K-Digital, BroMa16, Sugo Music Group, Universal Music, Sony Music Group, adattatore del brano You are my everything (Grande Amore) per Il Volo distribuito da Sony e presentato all’Eurovision Song Contest 2022.

Grazie alla firma di un accordo di sinergia pubblico-privato tra San Marino RTV, la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino e Media Evolution srl, riparte il contest-festival che porterà il vincitore all’Eurovision Song Contest dal 7 all’11 maggio 2024 a Malmö in Svezia, in rappresentanza della Repubblica di San Marino.

La Finalissima del Festival, organizzata da San Marino RTV in collaborazione con Media Evolution e trasmessa in diretta nazionale, vedrà otto artisti Emergenti e otto Big gareggiare tra loro. Una Giuria qualificata decreterà, sulla base dei meriti, liberamente e senza vincolo alcuno, l’Artista Vincitore di “Una voce per San Marino”, con indicazione anche del 2° e dal 3° classificato.

Il percorso di accesso a “Una voce per San Marino”, dopo l’iscrizione sul sito www.unavocepersanmarino.com, si articola in una fase di “Accademia e Casting” che consiste in un incontro di formazione sulle specifiche materie del settore dello spettacolo e sulla conoscenza musicale. Sarà attraverso un’audizione privata che si otterrà il lasciapassare per accedere alla fase semifinale che si terrà il 15 e 16 febbraio 2024. Durante la finalissima, prevista il prossimo 24 febbraio 2024 al Teatro Nuovo Dogana e in diretta su San Marino RTV (visibile sui canali 520 di SKY e 93 di tivùsat, sul canale 831 del DDT, in streaming su https://www.sanmarinortv.sm/), sarà decretato il vincitore che rappresenterà la Repubblica di San Marino al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà a MALMÖ in Svezia dal 7 all’11 maggio 2024.