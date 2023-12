Lezioni private a confronto

Letuelezioni.it, la piattaforma gratuita che facilita gli incontri tra insegnanti e studenti per le lezioni private su una vasta gamma di materie, ha condotto un’analisi comparativa sulle richieste di lezioni private più popolari in Italia, nel Regno Unito e in Germania.

Letuelezioni.it con oltre 7 milioni di utenti distribuiti in tutto il mondo, di cui 4.646.000 solo in Europa, vanta una significativa presenza nel belpaese. L’Italia, in particolare, rappresenta oltre il 12% degli utenti totali, tra insegnanti e studenti.

Attraverso l’osservazione delle percentuali di crescita nelle diverse aree Italia, Germania e Regno Unito, emergono tendenze distintive che riflettono gli orientamenti prevalenti in ognuno di questi Paesi: dall’incremento significativo nel sostegno scolastico in Italia all’esplosione di interesse per le materie economiche nel Regno Unito e in Germania (Confronto ottobre- novembre 2022 vs 2023).

I numeri

In Italia, c’è stato un aumento del 1031,38% nel sostegno scolastico, suggerendo un crescente interesse e impegno nell’ambito dell’istruzione, anche in previsione della fine del quadrimestre. Le materie economiche aziendali seguono con un incremento delle richieste del 188,77%.

“Ci sono diversi fattori – spiega Lucrezia Petrano, Country manager Italy di Letuelezioni.it – che possono spiegare questo aumento. Uno è la crescente consapevolezza dell’importanza dell’istruzione per il successo personale e professionale, e soprattutto la necessità di non arrivare con delle insufficienze alla fine del quadrimestre. I genitori e gli studenti sono sempre più consapevoli che l’istruzione è un investimento importante per il futuro, e sono disposti a investire in lezioni private per migliorare le proprie competenze e opportunità. Un altro fattore potrebbe essere l’aumento della concorrenza nel mercato del lavoro, che richiede competenze sempre più elevate. Gli studenti devono essere preparati a competere con altri candidati per le posizioni lavorative, e le lezioni private possono aiutarli a sviluppare le competenze necessarie per avere successo”.

Anche la richiesta di lezioni legate alla tecnologia mostra un incremento di ben 236,74%, riflettendone l’importanza crescente. Basti pensare all’esplosione di temi come il Metaverso nel 2022 e poi l’intelligenza artificiale, che stanno influenzando diversi settori tecnologici e non.

Nel Regno Unito, si notano forti aumenti di richieste di lezioni nelle materie economiche (+6420%) e delle lingue (+633,15%), indicando un interesse particolare in ambiti legati alle lingue straniere e una comune propensione all’Italia e alla Germania nei mesi considerati, delle materie economiche. Al terzo posto come la Germania sono aumentate le richieste delle scienze umanistiche del 140%.

Anche in Germania, le materie economiche sono esplose con un incremento di 1966,67%, suggerendo che ci sia una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini dell’importanza delle conoscenze economiche. Le lingue mostrano un aumento del 621,51%, indicando un interesse continuo in questo ambito, forse sempre nell’ottica di una maggiore globalizzazione. Le scienze umanistiche registrano un aumento del 198,1%, un dato che potrebbe riflettere un crescente riconoscimento dell’importanza delle discipline umanistiche nelle carriere e nella società.

In sintesi, questi dati riflettono le variazioni di interesse educativo e professionale tra i tre contesti geografici, mostrando come ciascun paese abbia le proprie priorità e tendenze. Ad esempio, l’elevata domanda di lezioni private di sostegno scolastico in Italia può essere ricondotta al sistema educativo italiano, che è basato su un modello centralizzato e che spesso non riesce a soddisfare le esigenze individuali degli studenti.

Il mercato delle lezioni private 2022 vs 2023 (ottobre-novembre)

Italia

1. Sostegno scolastico 1031,38%

2. Tecnologia +236,74%

3. Economia e commercio +188,77%

Regno Unito

1. Economia e Commercio +6420%

2. Lingue +633,15%

3. Scienze umanistiche +140,68%

Germania

1. Economia e Commercio +1966,67%

2. Lingue + 621,51%

3. Scienze umanistiche +198,21%