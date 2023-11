Winter Jamboree a Parma dal 7 al 10 dicembre

Il Natale sarà più vintage che mai a Parma grazie alla magia e alla carica del Summer Jamboree che si trasforma in Winter Jamboree per far rivivere con tanta musica, cultura, ballo, divertimento e shopping l’American Christmas degli anni ‘40 e ’50.

Appuntamento attesissimo dell’estate Senigalliese da ben ventitré anni, il Summer Jamboree, Festival internazionale di musica e cultura dell’America anni Quaranta e Cinquanta più grande al mondo, che ha anche una versione “on the Lake” sul lago di Lugano, non si ferma e sbarca a Parma con un nuovo colossale format che trasformerà il periodo prenatalizio in un momento davvero indimenticabile, realizzato in collaborazione con Fiere di Parma, Comune di Parma e Regione Emilia-Romagna.

Dal 7 al 10 dicembre 2023, infatti, gli spazi delle Fiere di Parma ospiteranno il Winter Jamboree Christmas edition #1: tre padiglioni dove prenderanno vita tutti quegli ingredienti che fanno di questo festival un unicum mondiale nel suo genere. Un ricercato vintage market e tanto Rock’n’Roll, il tutto in una versione mai vista prima, quella natalizia.

Sì, perché il Winter Jamboree vuole essere prima di tutto un nuovo spazio di incontro per condividere lo spirito natalizio, non solo per gli appassionati di musica e cultura dell’America anni Quaranta e Cinquanta, ma proprio per tutti – bambini, ragazzi, adulti e senior – che potranno rivivere insieme la meraviglia di quell’epoca straordinaria e ispiratrice, in un’esperienza nuova, gioiosa e spensierata. E perché no, un’occasione per prepararsi alle feste acquistando regali in autentico stile retrò.