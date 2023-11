Le procedure mediche per accertare l’età dei migranti non sono precise

La maggiore età è frutto di un processo evolutivo che porta a considerare un individuo pienamente responsabile delle sue decisioni e degli atti che compie. Viene stabilita dal diritto precisamente al compimento dei 18 anni di vita indipendentemente dal pregresso momento del raggiungimento dello sviluppo endocrino/sessuale. Quest’ultimo può avvenire a una età che varia normalmente nell’arco temporale di circa quattro anni, così come riportato nella letteratura scientifica. Attraverso le attuali conoscenze scientifiche e l’uso degli strumenti endocrinologici – come la valutazione dell’età ossea, le misurazioni auxologiche o dei valori ematici ormonali – l’individuazione dell’età cronologica di un individuo ha un margine di errore di più 2 anni. In altre parole, non siamo in grado di distinguere correttamente se un individuo ha una età cronologica di meno di 16 oppure 18 anni.

Lo dichiara l’Associazione Culturale Pediatri (ACP) a seguito di una mozione sollevata durante il 35° Congresso Nazionale ACP, “Il pediatra del futuro”, che si è appena concluso a Napoli. ACP ritiene incorretto scientificamente ed eticamente inaccettabile legare il futuro di una adolescente o di un adolescente a parametri privi di alcuna precisione e affidabilità.

“Anche l’etica deve basarsi sul rigore scientifico, a prescindere dall’ideologia. Dal punto di vista bioetico, le basi di questo decreto legge non tengono. Come Associazione di pediatri ci teniamo a sottolinearlo in particolare oggi, che si festeggia la Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, stabilita dall’Onu per ricordarci i diritti dei minori”, ha detto a proposito Stefania Manetti, pediatra e presidente ACP.

L’ultimo decreto vuole autorizzare lo “svolgimento di rilevamenti antropometrici” – procedure mediche per accertare l’età dei migranti, compresi esami a raggi X – per evitare il sovraffollamento nei centri di accoglienza italiani, favorendo il rimpatrio di quei giovani che, presumibilmente, si dichiarino minori pur non essendolo.