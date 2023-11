L’orto d’inverno e i preparati naturali

Sabato 11 novembre 2023 presso l’Herbarium e gli orti di Naturalpina Dolimiti (via Giamosa, 150) a Belluno si terrà il corso “L’orto d’inverno ed i preparati naturali per la cura”. Un evento formativo teorico-pratico di orticoltura che illustra metodi per la gestione dell’orto domestico nella stagione autunno-inverno. Nel corso della giornata saranno presentati curiosi rimedi per la cura delle piante da autoprodurre in casa. Il corso è rivolto sia ad orticoltori esperti, sia a principianti assoluti. Fornisce conoscenze su alcune tecniche per coltivare in sintonia con la natura, secondo le regole dell’agroecologia, la scienza che applica i principi ecologici all’agricoltura con lo scopo di renderla più sostenibile.

L’evento rientra nelle attività formative dell’Accademia Botanica creata dall’azienda agricola Naturalpina Dolomiti di Alice Pedon. Il corso ha una durata di 6 ore e si svolgerà sabato 11 novembre 2023 in giornata unica, con il seguente orario: 10.00-13.00; pausa picnic; 14.00-17.00

Tra gli argomenti del corso: la fertilità del terreno, come mettere a riposo l’orto d’inverno, pulizia dell’orto e tecniche di copertura/occultamento, i sovesci invernali, tecniche di incorporazione di fertilizzanti freschi, come affrontare le principali avversità quali afidi, cimici, lumache, bruchi, l’utilizzo di piante utili alla difesa e i preparati casalinghi.

Docente del corso è l’agroecologa Corinna Raganato, agrotecnica laureata in Scienze Ambientali all’Università Cà Foscari di Venezia. Il suo lavoro consiste nell’affiancare gli agricoltori e le agricoltrici nella progettazione e realizzazione di aziende agroecologiche, ovvero realtà in cui la produzione di alimenti è realizzata secondo i principi dell’agroecologia.

“La dottoressa Raganato guiderà il percorso formativo rivolto a tutti, esperti e principianti assoluti – spiega Alice Pedon di Naturalpina Dolomiti – illustrerà le principali tecniche agroecologiche di coltivazione dell’orto nella stagione invernale. Si forniranno ricette naturali per preparati, decotti e macerati per la cura delle piante”.