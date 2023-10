CICAP: nuovo corso di formazione per docenti

Si chiama Be Sapiens! il nuovo corso di formazione per docenti proposto dal CICAP. Organizzato in collaborazione con ADMaiora dal 21 al 28 ottobre 2023, si affronteranno i temi dell’evoluzione umana e della paleoantropologia.

Il corso è rivolto a insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado ed è tenuto da Stefano Papi, paleontologo e divulgatore scientifico, nonché socio amministratore di ADMaiora e collaboratore di numerosi musei e mostre.

Il corso

Nei capitoli riguardanti l’evoluzione umana e la paleoantropologia, molti libri di testo riportano spesso informazioni non aggiornate, se non addirittura scientificamente errate. La paleoantropologia, infatti, più di altre discipline in campo paleontologico, ha subito nell’ultimo decennio grandi cambiamenti interpretativi, alcuni dei quali rivoluzionari, grazie al succedersi di molteplici scoperte anche recenti. Il CICAP, con questo corso, si propone non solo di fornire un quadro chiaro e aggiornato sullo stato degli studi riguardanti l’evoluzione umana, alla luce delle più recenti scoperte e ricerche, ma anche strumenti e spunti per un’efficace didattica di questa materia e per stimolare la curiosità dei ragazzi nei confronti della scienza, promuovendone lo spirito critico e l’indipendenza di pensiero.

Il corso è formato da quattro moduli da due ore ciascuno. È possibile frequentare il corso completo oppure soltanto uno o più moduli a scelta.

MODULO 1 – L’OMINAZIONE

21 ottobre 2023, ore 14:00 – 16:00

Somiglianze e differenze degli esseri umani con gli altri primati. Il processo evolutivo che ha portato alle forme umane.

MODULO 2 – CI SONO STATI MOLTI MODI DI ESSERE UMANI

21 ottobre 2023, ore 16:30 – 18:30

Le prime forme di primati bipedi. Le australopitecine. La comparsa del genere Homo.

MODULO 3 – ALLA CONQUISTA DEL MONDO

28 ottobre 2023, ore 14:00 – 16:00

Le uscite dall’Africa e le varie specie protagoniste. Homo erectus. Homo heidelbergensis. L’uomo di Neanderthal. Homo sapiens. Le razze nella specie umana e l’idea di razzismo dal punto di vista della scienza.

MODULO 4 – AL LAVORO!

28 ottobre 2023, ore 16:30 – 18:30

Spunti di attività didattiche sulla paleoantropologia da applicare in classe. Riflessioni finali.