Stati Generali dell’invecchiamento attivo, a Roma, il 3 ottobre

Il prossimo 3 ottobre HappyAgeing – Alleanza Italiana per l’Invecchiamento Attivo organizza la Seconda Edizione degli Stati Generali dell’invecchiamento attivo presso l’Acquario Romano di Piazza Manfredo Fanti, 47, Roma.

HappyAgeing fonda la sua attività sui cinque pilastri dell’invecchiamento attivo che sono immunizzazione, alimentazione, movimento, screening e corretto utilizzo dei farmaci. Una politica di invecchiamento attivo efficace dovrebbe mirare infatti a conferire maggiore vitalità agli anni vissuti: l’obiettivo non è quello di aggiungere, ma di migliorarli sensibilmente. Sin dalla sua costituzione nel 2014 l’Alleanza si è concentrata sul tema dell’immunizzazione e non a caso è da sempre impegnata nella promozione delle vaccinazioni tra gli over 65. La consapevolezza del percorso compiuto, l’inserimento di HappyAgeing nel “Coordinamento Nazionale Partecipato e Multilivello delle Politiche sull’Invecchiamento Attivo” e la costituzione dell’Intergruppo Parlamentare per l’Invecchiamento Attivo hanno motivato l’impegno dell’Alleanza su tutti i pilastri dell’invecchiamento attivo con la medesima determinazione dimostrata sul tema dell’immunizzazione.

Per questa ragione quest’anno ci sarà la Seconda Edizione degli Stati Generali dell’invecchiamento attivo, una giornata di confronto durante la quale il tema dell’invecchiamento sarà affrontato in modo nuovo, anche alla luce della Legge Delega in materia di politiche a favore degli anziani.