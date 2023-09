She’s Next, Visa premia tre eccezionali imprese italiane a conduzione femminile

Visa, tra i leader globali nei pagamenti digitali, annuncia le tre imprenditrici che si sono maggiormente distinte nell’ambito della prima edizione italiana di She’s Next, il programma globale di Visa che mira a favorire la piccola imprenditoria femminile, lanciato a maggio in Italia per sostenere una maggiore inclusione delle donne nel tessuto economico del Paese.

Tra le circa 300 candidature ricevute, le imprenditrici Sofia Santi, CEO di ONEBra, Francesca Matteoni, ideatrice dell’Accademia del Disegno, e Tiziana Ferraioli, fondatrice di Libera…Mente Imparo si sono aggiudicate beni e servizi per un valore fino a 10.000 euro per rendere più competitiva la loro impresa, insieme a opportunità di formazione e tutoring attraverso le piattaforme Visa dedicate alle PMI.

“Siamo felici della grande partecipazione alla prima edizione di She’s Next in Italia. È la dimostrazione, ancora una volta, che sostenere le micro, piccole e medie imprese a conduzione femminile sia semplicemente la cosa giusta da fare” ha dichiarato Stefano M. Stoppani, Country Manager Visa Italia: “In Visa riteniamo che le economie inclusive consentano alle persone e alle imprese di crescere e prosperare. E siamo orgogliosi del valore che She’s Next può portare alle imprenditrici italiane, anche grazie all’ecosistema che sta supportando il programma in Italia, come le organizzazioni di categoria, l’università, le istituzioni finanziarie e i media.”

La premiazione ha avuto luogo in occasione del Festival “Il Tempo delle Donne”, organizzato in Triennale Milano dal Corriere della Sera, co-promotore di She’s Next insieme a Visa.

LE TRE IMPRENDITRICI SELEZIONATE

ONEBra, la stampa 3D al servizio delle donne mastectomizzate

Sofia Santi è la fondatrice di ONEBra, azienda con sede a Trento che realizza, tramite la stampa 3D, coppe per reggiseni in grado di risolvere qualsiasi tipo di asimmetria dei seni, spesso causata da interventi di mastectomia. ONEBra ha sviluppato una app che consente alle utenti di effettuare la scansione del seno direttamente a casa e di ordinare le coppe personalizzate. L’azienda, che tramite un servizio di community offre anche un supporto informativo e psicologico alle donne, intende conseguire la certificazione medica di dispositivo sanitario e sviluppare una piattaforma e-commerce per i suoi prodotti.

Accademia del Disegno, l’arte accessibile a tutti

Francesca Matteoni è la fondatrice dell’Accademia del Disegno, scuola d’arte con sede a Impruneta, in provincia di Firenze, che a seguito della pandemia si è rinnovata attivando una piattaforma online che propone lezioni aperte a tutti, anche ai principianti, con corsi preregistrati fruibili ovunque e in qualsiasi momento. Francesca Matteoni ha l’obiettivo di rendere l’Accademia del Disegno una sorta di “Netflix dell’Arte” che, tramite un piccolo investimento mensile, dia la possibilità a chiunque di accedere a decine di ore di corsi tenuti da maestri d’eccezione.

Libera…Mente Imparo, il valore del potenziamento cognitivo

Tiziana Ferraioli è la fondatrice di Libera…Mente Imparo, centro di formazione e potenziamento cognitivo con sede ad Angri, in provincia di Salerno, che offre percorsi specializzati a ragazzi e ragazze con difficoltà di apprendimento. Grazie all’esperienza pluriennale del suo team di professioniste, Libera…Mente Imparo ha la missione di realizzare attività specifiche di screening sul territorio per riconoscere i soggetti con difficoltà di apprendimento e agire per tempo con percorsi mirati, creando una collaborazione solida con le istituzioni scolastiche e le famiglie.

I riconoscimenti sono stati assegnati da una giuria multidisciplinare, in rappresentanza dei diversi ambiti della società, composta da Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano, Valentina Picca Bianchi, Presidente del Comitato Impresa Donna del MISE, Anna Lapini, Presidente del gruppo Terziario Donna di Confcommercio, Stefano Stoppani, Country Manager Visa Italia, Marco Ferrero, Chief Regional Officer Italy di Nexi, Laura Furlan, Direttore Generale Postepay, Stefania Gentile, CEO e General Manager Mooney, Raffaella Mastrofilippo responsabile Prodotti Transazionali e Piattaforme di Payment, Intesa Sanpaolo. Fra i giurati anche una rappresentanza di giornaliste delle testate del gruppo RCS: Barbara Stefanelli, vicedirettrice vicaria del Corriere della Sera, Danda Santini, direttrice di iO Donna, Maria Luisa Agnese e Rita Querzè, giornaliste del Corriere della Sera.

SHE’S NEXT NEL MONDO

She’s Next è il programma globale di Visa che mira a supportare e favorire l’imprenditoria femminile, fornendo alle piccole imprese guidate da donne opportunità di finanziamento, formazione, networking e tutoraggio. Dal 2020, Visa ha investito globalmente circa 3 milioni di dollari in oltre 250 sovvenzioni e coaching per le donne titolari di PMI come parte del più ampio impegno della società a supporto delle imprese a livello internazionale.