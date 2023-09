Moda: al via “Intermix Residency, Art & Fashion Reimagined”

La Commissione saudita per le Arti Visive saudita, in collaborazione con la Commissione per la Moda, ha recentemente annunciato il lancio della seconda edizione del programma “Intermix Residency, Art & Fashion Reimagined”, che si svolgerà all’interno del distretto creativo di Riyadh JAX (Ad Diriyah). Il programma prevede una serie di soggiorni completamente finanziati che offrono tempo, spazio e opportunità di collaborazione a professionisti dell’arte visiva e del design della moda, con l’obiettivo di sostenere il loro sviluppo creativo.

Sono inclusi nel programma tre cicli di soggiorni, ciascuno della durata di dieci settimane. Il primo ciclo si svolgerà dal 22 ottobre 2023 al 4 gennaio 2024, mentre il secondo e il terzo saranno annunciati nel corso dell’anno. Ogni turno accoglierà 15 partecipanti: un ventaglio di cittadini sauditi, residenti e professionisti internazionali.

L’iniziativa nasce per fornire supporto ad artisti, stilisti e curatori che intendono sviluppare i loro progetti creativi, dando loro l’opportunità di lavorare al fianco di colleghi, altri professionisti, esperti e comunità locali. In questo modo, crea un ambiente dinamico, funzionale ad uno sviluppo critico, tecnico e professionale all’interno di un modello di scambio collaborativo.

Il programma è aperto ad artisti, stilisti e curatori locali e internazionali, siano essi emergenti o con una carriera avviata, interessati ad esplorare modi in cui il loro lavoro può essere applicato al contesto locale, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione, della trasformazione e della sostenibilità.

Oltre allo spazio di lavoro in studio, il soggiorno comprende un rimborso mensile fisso per coprire le spese di vitto, l’alloggio a pochi passi dallo studio, i costi del viaggio e una visita culturale fuori Riyadh. Inoltre, il programma consente agli artisti di richiedere una sovvenzione che contribuisca a finanziare la realizzazione del loro progetto. Le richieste di sovvenzione vengono valutate caso per caso, in base alle reali esigenze dei progetti dei partecipanti.

I candidati sono tenuti a fornire informazioni dettagliate sulle loro precedenti esperienze professionali, nonché sui loro interessi e attività creative. Inoltre, tutti i candidati devono dimostrare di aver svolto recentemente un’attività artistica, fornendo una descrizione dettagliata dei loro progetti, mostre e/o testi, pubblicazioni e ricerche che hanno sviluppato o a cui hanno partecipato. Devono, infine, indicare le motivazioni che li hanno spinti a candidarsi al “Residency Program”. Ulteriori informazioni sui requisiti per la candidatura e sui criteri di ammissibilità sono disponibili sul sito web.

È possibile presentare la propria candidatura tramite il link https://engage.moc.gov.sa/moc-intermix-recidency-2023 entro il periodo di registrazione. Il processo di valutazione sarà svolto da un comitato composto da esperti e specialisti nei settori delle arti visive e del design della moda.

L’“Intermix Residency, Art & Fashion Reimagined”, organizzato dalla Commissione delle Arti Visive in collaborazione con la Commissione per la Moda, promuoverà e celebrerà un linguaggio visivo creativo condiviso mettendo in evidenza il potenziale espressivo delle arti visive e del design della moda. Ogni soggiorno si concluderà con un evento di open studio aperto al pubblico.