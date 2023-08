Per coloro che hanno la possibilità di farlo, visitare le città a piedi è un’idea straordinaria per scoprire anche gli angoli meno conosciuti e sentirsi come una persona del posto. Inoltre puoi scovare anche i tesori nascosti e godere degli aspetti più autentici della cultura locale. E come se non bastasse, spostarsi a piedi è anche una scelta sostenibile e a costo zero!

Preply, la piattaforma per l’apprendimento delle lingue, ha misurato la distanza a piedi e i passi che separano le 5 attrazioni principali delle 30 città europee più gettonate per valutarne la percorribilità a piedi.

Le 15 città più facili da visitare a piedi in Europa

La città spagnola di Siviglia ottiene il primato per il percorso pedonale più breve per raggiungere le 5 attrazioni turistiche principali.

Goditi una meravigliosa passeggiata dalla maestosa Piazza di Spagna fino alla cattedrale di Siviglia, passando per il palazzo reale dell’Alcanzar, patrimonio dell’UNESCO. Scopri il labirinto di vicoli del pittoresco quartiere di Santa Cruz e alza gli occhi per ammirare il campanile della torre Giralda.

Per visitare tutto ciò bastano appena 20 minuti: un modo efficiente di utilizzare il tuo tempo.

Classifica Città Paese Distanza a piedi (KM) Distanza temporale (minuti) Numero di passi sul percorso Numero di calorie bruciate 1 Siviglia Spagna 1,6 20 2100 105 2 Venezia Italia 2,1 27 2730 137 3 Porto Portogallo 2,3 30 2940 147 4 Firenze Italia 2,6 33 3360 168 5 Atene Grecia 3,4 43 4410 221 6 Amsterdam Germania 3,7 46 4830 242 7 Colonia Germania 3,9 49 5040 252 =7 Milano Italia 3,9 48 5040 252 8 Verona Italia 4,2 56 5460 273 9 Lindo Francia 4,3 59 5670 284 10 Roma Italia 4,7 60 6090 305 =10 Istanbul Turchia 4,7 61 6090 305 11 Copenaghen Danimarca 4,8 60 6300 315 12 Madrid Spagna 5,5 68 7140 357 13 Cracovia Polonia 5,8 73 7560 378 14 Berlino Germania 6,0 75 7770 389 =14 Reykjavik Islanda 6,0 76 7770 389 15 Barcellona Spagna 6,6 79 8610 431

Le 5 città più ostiche da visitare a piedi in Europa

All’estremo opposto della nostra classifica troviamo Lisbona, la capitale del Portogallo, che risulta essere la città meno percorribile a piedi.

Per fare un’escursione e visitare il popolare Oceanario, il Monastero dos Jerónimos, le strade ripide del quartiere dell’Alfama, la Praca do Comercio e la vivace street art del Bairro Alto bisogna percorrere almeno 31.500 passi, ovvero circa 24 chilometri in collina.

Classifica Città Paese Distanza a piedi (KM) Distanza temporale (minuti) Numero di passi sul percorso Numero di calorie bruciate 1 Lisbona Portogallo 24,1 303 31.500 1.575 2 Zagabria Croazia 19 150 24.780 1.239 3 Amburgo Germania 16,3 204 21.210 1.061 4 Monaco Germania 15,1 189 19.740 987 5 Oslo Norvegia 13 165 17.010 851

5 suggerimenti utili per immergersi nella cultura locale muovendosi a piedi

Ecco qualche suggerimento utile di Preply per godere appieno del tuo prossimo soggiorno in una destinazione europea.

Scegli il livello di difficoltà adatto a te

Questa ricerca di Preply potrebbe aiutarti a individuare la città più adatta a te, offrendoti un’indicazione della distanza da percorrere a piedi. Ad esempio potresti scegliere una destinazione in cui le attrazioni principali sono poco distanti l’una dall’altra oppure optare per un’esperienza un po’ più dinamica con camminate più lunghe o percorsi più impegnativi.

Prima di partire ricordati di imparare le basi della lingua

Lingua e cultura vanno di pari passo. Prova a imparare quante più parole possibile nella lingua di destinazione prima del tuo soggiorno in modo da apprezzare al meglio la cultura locale.

Scopri le usanze locali

Un po’ di ricerca può aiutare molto. Scoprire quali sono le usanze e le tradizioni del luogo che intendi visitare può essere molto utile per evitare di dire o fare qualcosa di inopportuno inavvertitamente. Inoltre può aiutarti a comprendere meglio ciò che vedi e godere pienamente delle opportunità culturali.

Lascia spazio all’avventura

In questo articolo abbiamo parlato di come visitare le 5 attrazioni principali di ciascuna città, ma sappiamo bene che il gusto dell’avventura consiste anche nelle scoperte casuali che si fanno durante il percorso.

Ecco perché è importante concedersi la libertà di curiosare tra i vicoletti e lasciarsi catturare dalle conversazioni con le persone del posto.

Utilizza i mezzi pubblici

Se le gambe hanno bisogno di una pausa dopo tante camminate, il trasporto pubblico è quello che fa per te. Prova a spostarti da un quartiere all’altro come fanno le persone del posto: a volte il percorso è piacevole tanto quanto raggiungere la meta.