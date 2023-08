Le mete preferite su Instagram e TikTok

Viaggiare, scoprire nuove destinazioni, spezzare la routine consueta abbracciando giornate all’insegna del relax, del divertimento o dell’avventura. Ciascuno ha la propria personale idea di vacanza; il minimo comune denominatore, nell’era dei social media, è la condivisione: è ormai del tutto naturale, e ancor più frequente durante la stagione estiva, pubblicare sui social foto e video che sono dei veri e propri reportage di viaggio “artigianali”, attraverso cui gli utenti amano scambiarsi spunti, idee, informazioni e, soprattutto, ispirazione.

Instagram e TikTok sono ormai diventati dei canali privilegiati per la raccolta di suggerimenti di viaggio, con gli enti del turismo sempre più attivi nel promuovere le proprie destinazioni e i travel creator che sono una vera e propria miniera di consigli per i loro follower.

L’agenzia di comunicazione Theoria ha commissionato a Inflead, piattaforma di Influencer Marketing Intelligence, una ricerca sui trend social e gli opinion leader nel mondo del travel, analizzando le tendenze, gli hashtag e i temi emergenti, oltre alle personalità, che, in un arco temporale compreso tra l’estate 2022 e quella in corso, hanno guidato le discussioni su viaggi e destinazioni nelle piattaforme social.

“Continua la collaborazione con Inflead finalizzata ad approfondire trend e influencer emergenti sui social relativamente a tematiche di largo interesse”, ha commentato Mirka Ritelli, CEO di Theoria. “L’evoluzione in atto nelle modalità di comunicazione con i pubblici target non può infatti più prescindere da una conoscenza delle dinamiche e degli influencer che parlano all’audience di interesse per i nostri clienti”.

Estate fa rima con mare, ma solo su Instagram

Analizzando l’uso di parole chiave e il numero complessivo di post in ciascuna categoria, tra le tipologie di destinazione preferite sul social di Meta, il mare si piazza al primo posto (26,8%), seguito dalla montagna (10,9%) e dal camping outdoor (7,2%). Su TikTok, invece, le destinazioni low-cost sono quelle più pubblicate (31,1%), mentre mare e montagna si ritrovano pressoché a pari merito, con, rispettivamente il 5,3% e il 5,8%.

Le destinazioni italiane più amate

Nella top delle location più celebri su Instagram nell’estate 2022, al primo posto si colloca la Sardegna (menzionata nel 10,2% dei post esaminati a tema destinazioni italiane), seguita dalle città d’arte Roma (7%) e Venezia (5,8%). La Campania trionfa con Positano (5%), iconica località della Costiera Amalfitana, e Capri (4,8%), la magica isola dei Faraglioni e della Grotta Azzurra. Seguono le Dolomiti (3,7%), la Puglia (2,8%) e Milano (2,6%). Palermo (1,8 %) e Firenze (1,7%), si piazzano rispettivamente al nono e decimo posto.

Gli hashtag di tendenza su Instagram e TikTok

Sul social di Meta, l’hashtag più utilizzato dagli influencer italiani nell’estate 2022 è stato #italy (41,6%), seguito da #travel (29,5%), #italia (28,6%), #sardegna (11,4%), #nature (8,4%), #sea (6,6%), #dolomiti (3,8%), #mountains (2,5%), #trekking (1,9%). Su TikTok, l’hashatg #viaggiare è stato usato nel 20,3% dei post pubblicati dagli influencer italiani; subito dopo il suo equivalente inglese #travel (19,3%), seguito da #tiktokviaggi (16,5%), #tiktoktravel (15,6%), #consiglidiviaggio (15,1%), #fyp – acronimo di “for your page” (14,2%), #lowcost 7,1%, #mare (4,8%), #dolomiti (4,7%).

I creator di viaggio più influenti su Instagram e TikTok

Tra i 50 influencer italiani che hanno pubblicato di più su Instagram contenuti a tema travel durante l’estate 2022, ecco quelli che hanno avuto più engagement: al primo posto, @thetravelization (con una media di engagement di 37.638), al secondo @rotoloandoperilmondo (18.121), al terzo @enricotravels_insardinia (10.905), @gaiaconsalvo (10.768) e @kavalaomer (10.734). Il ranking su TikTok vede trionfare al primo posto @giovanniarena_ (con una media di engagement pari a 57.929), seguito da @gaiaconsalvo (45.078), @iam.polets (30.093), @sivola.it (26.266), @vanvangulo (25.068).

Le discussioni sul tema delle vacanze sui profili degli influencer considerati per il ranking (quelli con oltre 100K di followers), hanno totalizzato una media di 3.722 like e 62.363 views su Instagram, e di 34.583 like e 331.646 views su TikTok. La media del numero di follower degli influencer presi in esame è di 190.179 per Instagram e 548.457 per TikTok, con un Influencing value di 20.207 per il social di Meta e 576.368 per il social cinese, totalizzando rispettivamente un’ efficiency di 26% su IG e 139% su TT. Un dato assai significativo che emerge nel 2022 e si proietta nelle previsioni del 2023 è che il tema travel crea molto più engagement su TikTok rispetto a Instagram.

Giovanni Spinelli, CEO & Founder di Inflead, commenta così la ricerca: “I social media rappresentano il veicolo principale non solo per condividere momenti di viaggio ma anche per trarre ispirazione per le future destinazioni. È pertanto indispensabile per tutto l’indotto turistico disporre degli strumenti necessari per monitorare e anticipare i futuri trend, quanto posizionarsi sui social media di riferimento per poter indirizzare le scelte di acquisto di potenziali turisti. Inoltre, tale monitoraggio permette anche di preservare e coltivare la propria reputazione “digitale” per poter reagire tempestivamente ed adeguatamente in caso di pubblicità negativa.