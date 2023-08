Nona edizione del Master Universitario ‘Vini italiani e mercati mondiali’

Aprono le iscrizioni alla nona edizione del Master Universitario di primo livello ‘Vini italiani e mercati mondiali’ con l’obiettivo di formare i futuri professionisti delle strategie di marketing e comunicazione del vino italiano.

Si tratta di un percorso formativo ormai accreditato come punto di riferimento per l’alta formazione nel settore specifico della produzione enologica nazionale. La partecipazione degli atenei rafforza la qualità e l’ampiezza della proposta formativa e conferma l’interesse delle istituzioni universitarie toscane al percorso professionale del Master.

Le iscrizioni per partecipare sono aperte fino al 9 ottobre 2023. Il successo del master è testimoniato dal livello occupazionale di chi ha conseguito il titolo. Circa il 70% di chi ha iniziato una attività lavorativa lo ha fatto già al termine dello stage o addirittura prima della conclusione del Master. E il consorzio universitario AlmaLaurea riporta un tasso di occupazione compreso fra il 65 e 90 per cento entro un anno dal conseguimento del titolo.

La domanda di ammissione deve essere corredata da lettera motivazionale ed è aperta anche ai laureandi che abbiano terminato gli esami prima dell’inizio delle lezioni e che prevedano di acquisire il titolo di accesso nel corso delle attività didattiche del MASTER. È possibile richiedere la partecipazione a singoli moduli o come uditori. Alcune lezioni si terranno in lingua inglese per favorire l’approccio ai mercati internazionali.

“La produzione vitivinicola italiana rappresenta uno dei punti di forza del comparto agroalimentare nazionale con un ruolo di traino per l’intera economia – commenta Pietro Tonutti, direttore del master e docente di viticoltura alla Scuola Superiore Sant’Anna – Anche nell’ultima vendemmia del 2022 l’Italia ha mantenuto il ruolo di leader mondiale sfiorando il 20% della produzione mondiale.

“Nel 2022 – continua Tonutti – l’Italia non solo ha mantenuto il primato di primo paese produttore di vino, ma, sulla base dei primi dati disponibili, avrebbe anche superato la Spagna come primo paese esportatore (per volume) di vino.

Il valore dell’export ha sfiorato gli 8 miliardi di euro, record storico assoluto, a dimostrazione della forte dinamicità del settore e dell’attrattività crescente del vino italiano all’estero.