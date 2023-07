Vacanze: se il micio non resta a casa

L’hotel è prenotato, le valigie sono pronte, il serbatoio dell’auto è pieno o l’aereo è pronto sulla pista di decollo: vacanze, stiamo arrivando! Ma… il gatto? Siamo sicuri che la nostra tanto attesa vacanza sia una vacanza anche per lui e non diventi uno stress? I nostri amici a quattro zampe, infatti, sono animali abitudinari e per permettere al nostro amico peloso di viverle al meglio dobbiamo organizzarle tenendo conto delle loro esigenze. Del resto, accoglierli in casa è stata una nostra scelta.

Sanicat può aiutarvi a organizzare le perfette vacanze per voi e i vostri mici, sia che le vacanze siano al mare, in montagna o in città. Ma le parole d’ordine devono essere: ORGANIZZAZIONE E CALMA.

Primo requisito: il viaggio cat friendly

Secondo must have: una residenza a prova di gatto

Terzo punto per la vostra to do list: accettare qualche piccolo disastro

Ma se il gatto non viene con noi in vacanza?

E ricordate: il massimo confort lo deve avere il vostro micio, quindi imparate a conoscerlo e ascoltarlo per soddisfare al meglio le sue necessità e regalargli così la vacanza dei suoi sogni.