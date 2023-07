Le abitudini di acquisto degli italiani per la cura dei capelli fai da te

Shampoo, balsamo e altri trattamenti home made per la cura dei capelli colorano gli scaffali dei supermercati e i carrelli dei consumatori del Bel Paese. Che sia per via dell’innegabile praticità di fare tappa in un unico punto vendita, del vasto assortimento offerto dalla GDO o delle agende quotidiane sempre più fitte, che rendono complesso incastrare l’appuntamento con il parrucchiere, pare che oggi il supermarket sia “la Mecca” degli amanti di chiome fluenti. Ma cosa mettono nel carrello gli italiani per prendersi cura dei propri capelli? Le risposte arrivano da Everli – il marketplace della spesa online – che ha analizzato gli ordini effettuati sul sito e via app degli ultimi 12 mesi, riscontrando interessanti curiosità a livello nazionale e regionale. Inoltre, Everli ha coinvolto il Dottor Francesco Pluchino, dermatologo di MioDottore, per svelare qualche consiglio strategico per scegliere il prodotto giusto e coccolare i propri capelli tra le mura domestiche.

Più detersione e morbidezza, meno styling e colore: ecco come gli italiani si prendono cura dei propri capelli in casa

Per ottenere una chioma come “appena usciti da parrucchiere” anche a casa propria, pare che gli italiani puntino tutto sui prodotti da usare sotto la doccia. Secondo quanto rilevato da Everli, infatti, il vero must-have è lo shampoo, che rappresenta oltre il 50% delle vendite dei prodotti per capelli al supermercato, seguito dal balsamo e dalle maschere, che insieme costituiscono un ulteriore 27% della spesa in hair care. Che tra le mura domestiche ci sia più interesse alla detersione e alla cura piuttosto che allo styling finale? Sembrerebbe proprio di sì. Infatti, i gel, le schiume e le lacche si fermano al 7% del totale delle vendite al supermercato di prodotti per capelli e superano solo le tinte fai-da-te (5%), che, vuoi per via di sfortunate vicende passate o per mancanza di esperienza e pazienza, sono il fanalino di coda dello shopping su Everli per chiome fluenti.

La praticità prima di tutto: lo Shampoo & Balsamo 2 in 1 è il prodotto più acquistato nel Bel Paese

Ma se la garanzia di uno styling long lasting o la ricerca di un colore all’ultimo grido non sono tra le priorità dello Stivale davanti allo specchio – o, almeno, non quello di casa propria – cosa ricercano oggi gli italiani dai prodotti per capelli? Praticità: sembrerebbe che sia proprio questa la parola chiave del Bel Paese in fatto di hair care. Come mostrano i dati di Everli, infatti, in cima alla lista dei “mai senza” c’è proprio lo Shampoo & Balsamo 2 in 1, che promette detersione e idratazione in un sol gesto.Scorrendo la graduatoria dei prodotti per capelli più venduti su Everli, emergono ulteriori esigenze degli italiani riguardo alla cura dei loro capelli. Questi veri e propri alleati di bellezza da utilizzare durante la doccia spalleggiano il Bel Paese nella lotta contro la forfora (come dimostra la presenza di prodotti antiforfora al 2° e al 6° posto dei prodotti per capelli più comprati), contrastano l’effetto crespo grazie alla cheratina e agenti lisciati (rispettivamente in 4°, 5°, 11° e 13° posizione) e aiutano a prevenire la caduta dei capelli (8°). Non solo, gli “hair obsessed” dello Stivale hanno un occhio di riguardo anche per le formulazioni con ingredienti naturali, come la camomilla (3°), e senza parabeni, come dimostra la presenza in 7° posizione di uno shampoo privo di questi composti.

La top 15 dei prodotti per la cura dei capelli più acquistati al supermercato

1.

Shampoo & Balsamo 2in1 alla provitamina

6.

Shampoo antiforfora extra freschezza

11.

Balsamo alla cheratina

2.

Shampoo antiforfora per capelli normali

7.

Shampoo con pappa reale e miele propoli senza parabeni

12.

Balsamo all’olio di Macadamia

3.

Shampoo delicato alla camomilla

8.

Shampoo anticaduta

13.

Balsamo liscio perfetto

4.

Shampoo alla cheratina

9.

Balsamo per capelli grassi

14.

Gel per capelli fissaggio extra forte

5.

Shampoo liscio perfetto

10.

Shampoo nutriente

15.

Mousse volumizzante

Ladies and gentlemen: lei vuole un “effetto seta”, lui rimedi antiforfora e anticaduta

I dati di Everli evidenziano interessanti differenze tra le preferenze di acquisto degli uomini e delle donne della Penisola. Nello specifico, i primi sembrano particolarmente inclini a comprare prodotti studiati appositamente per intervenire su problematiche specifiche, quali la forfora e la caduta dei capelli, come dimostra la presenza di due shampoo per il trattamento di queste condizioni in cima alla lista dei prodotti più acquistati dagli uomini. Al contrario, per le donne prendersi cura dei propri capelli pare essere un vero e proprio rituale di bellezza piuttosto che un’azione volta a prevenire o trattare determinate problematiche. Nel carrello femminile, infatti, svettano i prodotti che garantiscono un “effetto seta” per via del loro potere lisciante, esaltano i riflessi naturali grazie agli estratti della camomilla o, ancora, assicurano una chioma morbida e lucente in quanto ricchi di vitamina B5.

Lombardia e Veneto sono le regioni più “hair lover” d’Italia, dove si spende di più per i prodotti per capelli

Osservando la top 10 delle province italiane in cui si spende di più per l’acquisto di prodotti per capelli, il titolo di “regioni più hair lover” dello Stivale va alla Lombardia, con ben tre provincie in ranking: Milano (1°), Varese (8°) e Monza Brianza (10°). Segue il Veneto, che conta due città in graduatoria, quali Padova (5°) e Verona (7°). Ma cosa scelgono queste regioni per le loro chiome? Dai dati di Everli sembrerebbe che i lombardi siano ben consapevoli dei benefici della cheratina per capelli danneggiati e nella loro lista della spesa non manca mai un balsamo contenente questa proteina (al 1° posto tra i balsami più acquistati nelle province di Varese e Monza Brianza e 2° a Milano, dove le chiome sfibrate si combattono in primis con la provitamina B5). I veneti, invece, paiono più interessati alla texture del capello: a Padova si opta per trattamenti che assicurano ricci e boccoli da sogno, con balsami e spume ad hoc tra i prodotti più acquistati nella provincia, mentre i veronesi dicono “sì” a lunghe chiome setose e brillanti, facendo incetta di shampoo, balsamo e olii che garantiscono un liscio perfetto e tengono a bada il “frizz”.

Ma a mettere tutti d’accordo ci pensano i superfood: allargando lo sguardo all’intera top 10 delle province che più spendono per i prodotti per capelli, in tutte le località in graduatoria compare almeno un prodotto a base di frutti esotici – papaya, cocco, banana e noce di macadamia sono i più gettonati.

La top 10 delle province italiane in cui si spende di più per l’acquisto di prodotti per capelli

1.

Milano (Lombardia)

6.

Trieste (Friuli-Venezia Giulia)

2.

Torino (Piemonte)

7.

Verona (Veneto)

3.

Roma (Lazio)

8.

Varese (Lombardia)

4.

Bologna (Emilia-Romagna)

9.

Genova (Liguria)

5.

Padova (Veneto)

10.

Monza Brianza (Lombardia)

3 consigli dello specialista per un hair style bello e sano anche a casa propria

Secondo il Dottor Francesco Pluchino, dermatologo di MioDottore, per una capigliatura in salute è importante valutare con attenzione la scelta dei giusti prodotti e il loro adeguato utilizzo, ma anche la gestione di spazzole e phon, tagli e spuntatine. Nello specifico, l’esperto spiega:

Leggere sempre le etichette: quando ci si aggira per gli scaffali del supermercato alla ricerca del prodotto giusto, è importante leggere con attenzione l’INCI, ossia l’elenco degli ingredienti presenti all’interno di un prodotto. È bene evitare di acquistare prodotti contenenti siliconi, petrolati e, soprattutto, parabeni, i quali possono interferire con diverse classi di ormoni, in particolare con gli estrogeni.

2. Ad ogni capello, il suo rituale: a differenza di quanto si pensi, lavare i capelli tutti i giorni non è sempre dannoso e non favorisce una maggior produzione di sebo. Quindi, in caso di capelli grassi, via libera a uno shampoo specifico con proprietà batteriostatiche e antifungine ad uso quotidiano, mentre è meglio evitare prodotti con tensioattivi aggressivi, quali SLS e SLES. Percapelli secchi o sfibrati, invece, è consigliabile usare una o due volte a settimana uno shampoo nutriente e delicato a base di acido pantotenico (vitamina B5). Infine, chi combatte contro la forfora può trovare un valido alleato in detergenti con azione antimicotica e decapante; mentre, se il cruccio è la caduta dei capelli, meglio puntare su estratti vegetali come beta-sitosterina, capsico, china e ginseng

Tra phon, spazzole e falsi miti: per una chioma bella e sana occorre prestare attenzione anche a ciò che avviene una volta usciti dalla doccia. Infatti, l’asciugatura dovrebbe avvenire in maniera naturale, soprattutto in caso di cute grassa, perché il calore del phon favorisce la diffusione del sebo lungo il fusto. Attenzione anche a uso eccessivo e troppo vigoroso di pettine e spazzola: possono danneggiare i capelli, rendendoli più inclini a spezzarsi. Che il rimedio per rinforzarli sia la famosa “spuntatina”? No, tagliare i capelli non li fa crescere più rapidamente né ne limita il diradamento, ma sicuramente è utile per rimuovere le doppie punte.

FONTE: Everli – I dati riportati sono calcolati sulla base degli acquisti effettuati dagli utenti di Everli tramite sito web o app nei periodi dall’1.01.2022 al 31.12.2022 e dall’1.01.2021 al 31.12.2021.