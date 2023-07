Corso di laurea internazionale in Biochemistry alla Sapienza

Anche quest’anno alla Sapienza verrà presentato il corso di Laurea Magistrale in Biochimica in lingua inglese (classe di Laurea LM-9), gestito dalla Facoltà di Farmacia e Medicina e dalla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali della Sapienza.

Nel corso della presentazione verrà illustrato il percorso formativo della Laurea Magistrale, le modalità di immatricolazione e gli sbocchi professionali dei futuri laureati.

Il Corso di Laurea Magistrale in Biochimica, interamente erogato in lingua inglese, mira a creare un nuovo profilo formativo nel panorama universitario italiano. I laureati, infatti, saranno in grado di affrontare un’ampia gamma di problemi scientifici e sperimentali, in campi che vanno dalla biologia, alla medicina molecolare, alle biotecnologie, attraverso un rigoroso approccio scientifico caratteristico della formazione biochimica.

Oltre ad una solida conoscenza teorica, nel percorso formativo verrà fornita un’ampia preparazione pratica grazie alla presenza di aule di laboratorio dedicate e brevi esperienze di ricerca all’interno di diversi laboratori scientifici per orientare gli studenti alla scelta della tesi (rotazione laboratori). Le attività didattiche prevedono l’utilizzo di metodologie che pongono gli studenti, con un ruolo attivo, al centro del processo di apprendimento.