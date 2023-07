Giornata mondiale del cioccolato: è il cibo degli dei, ma non per il cane

Il 7 luglio si celebra la Giornata Mondiale del Cioccolato, uno dei cibi più goduriosi del pianeta in tutte le sue forme, fondente, al latte e bianco. Se per noi umani mangiare cioccolato è sinonimo di piacere – contiene triptofano, che stimola la produzione di serotonina e ci rende di buon umore – per i nostri amici a quattro zampe è molto pericoloso. Questo ed altri alimenti per noi del tutto innocui, e anzi benefici, possono essere tossici per il nostro cane. amusi (https://www.amusi.it), brand Made in Italy che offre prodotti su misura per la nutrizione e il benessere del cane, ce ne indica 5 tra i più comuni e insospettabili.

Cioccolato

Notoriamente goloso per tutti, con quel profumo inconfondibile… ma assolutamente da tenere lontano dal nostro pet. Non si può dare il cioccolato ai cani perché può risultare velenoso e, tra le varietà presenti in commercio, il fondente è quello a cui prestare più attenzione. La teobromina contenuta può provocare tremori, sete eccessiva, battito cardiaco irregolare e, nei casi più estremi, portare alla morte del nostro amico a quattro zampe.

Gelato

In estate è una voglia irrinunciabile, ma stiamo attenti a non condividerne troppi con il nostro cane. Fresco e leggero, contiene comunque al suo interno un alto quantitativo di zuccheri dannosi perché possono causargli problemi ai denti o diabete e un conseguente aumento di peso. Inoltre, potrebbe risultare non molto digeribile a causa della presenza del lattosio.

Aglio e cipolle

Due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine per fare soffritti, brodi o insaporire i nostri piatti. Il sovradosaggio di questi due alimenti può danneggiare seriamente i globuli rossi del cane e causare anche anemia emolitica. Facciamo quindi molta attenzione a non lasciarli incustoditi sul piano di lavoro della cucina quando prepariamo i nostri pranzi e cene.

Avocado

È il superfood del momento, dall’avocado toast alla poke bowl, fino alla tradizionale salsa guacamole. Spopola sulle nostre tavole, ma non concediamone troppo all’amico a quattro zampe. L’avocado contiene infatti una tossina (persina) in grado di provocare disturbi digestivi al cane. Purtroppo, ancora non si conosce quale sia la dose dannosa in grado di scatenare i primi sintomi di intossicazione.

Noci di Macadamia

Queste noci, super nutrienti per noi umani, rientrano fra i cibi assolutamente da evitare per i cani. Purtroppo, infatti, contengono una tossina che nel cane può provocare tremori, debolezza e innalzamento della temperatura sino, addirittura, alla paralisi. I sintomi solitamente compaiono da 3 a 12 ore dopo l’ingestione, tendono a sparire dopo 24/48 ore.

Se sospettiamo che il nostro cane abbia ingerito uno di questi cibi, è bene rivolgersi subito a un veterinario. La nutrizione del proprio pet è una cosa seria. Oltre a dover stare attenti a ciò che potrebbe fare male, è anche importante affidarsi solo a chi garantisce alimenti di prima qualità. Il cibo secco amusi è un alimento completo che contiene solo ingredienti naturali e selezionati, tutti i nutrienti necessari per sostenere ogni fase della vita del nostro cane.